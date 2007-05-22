Ющенко заявив, що метушня його заводить і він не затремтить

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що на нього не діють постійні погрози на його адресу і членів його родини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав сьогодні на прес-конференції у Каневі Черкаської області.

"Перед кожним виїздом надходять телефонні дзвінки, записки з інформацію про замахи та погрози”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

“На мене це не діє так, як хотіли би відчути ті, хто це робить", - наголосив Президент.

Він зазначив, що якби реагував на усі погрози, то "не мав би нормального життя".

"Я не спішу виходити до журналістів і розказувати, чим обставлений мій кожний візит практично будь-куди..., якими дзвінками, якими записками", - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що розуміє - "це не жарти".

"Я не затремчу. Мене це не поверне з тієї дороги, яку я вибрав, і буду гідно виконувати обов`язки Президента", - сказав В.ЮЩЕНКО.

“Навпаки, мене заводить, коли починається метушня”, - сказав Президент, додавши, що ці обставини не змусять його звернути ”з дороги”.

Водночас, за його словами, йому боляче від тієї брехні, якою “обсипана” його родина вже два з половиною роки. "Але у мене є чесно зароблене ім`я, яке я хочу чесно передати своїм дітям", - заявив В.ЮЩЕНКО.