«Сухий залишок» від розмови Януковича з країною

Сеанс комунікації глави держави з народом вийшов очікувано нудним, водянистим і з виразними елементами театральної постановки. Віктор Федорович отримав явно заготовлені, доволі беззубі запитання й видав у відповідь багато розлогих загальників, які давно повторює на політичних ток-шоу і в інтерв’ю. Якщо виділити «сухий залишок», то зміст відповідей президента зводився ось до чого.

Десятки тисяч людей питають про ціни? Але ж ціни зростають у всьому світі, ми не на окремій планеті живемо.

Пенсійний вік? Так, змушені підняти. І жінкам, і згодом чоловікам. Але не різко, потрошку. Це таке мужнє рішення. У всьому світі теж піднімають.

Податковий кодекс не такий? А ви його читайте уважніше: з 1 квітня 2011 року і до 1 січня 2016 року будуть введені податкові канікули для малого й середнього бізнесу. (Чомусь ніхто з журналістів не запитав про «драконівську» норму підписаного президентом Податкового кодексу, яка практично перекреслює ці лже-канікули: на цьому “режимі” протриматися буде дуже непросто).

У нас тиск на опозицію? Боронь Боже, це ж міжнародний аудит розкрив корупцію отих так званих опозиціонерів, які насправді є корупціонерами. (Запам’яталася фраза «корупція, яка заважає нам жити» - це явний крок уперед порівняно з «козлами», які заважали нам жити у 2004 році). А справи проти колишніх високопосадовців минулої влади потрібно якнайшвидше передати до суду. Наш український суд швидко розбереться, хто є «ху».

Знизилися рейтинги свобод в Україні міжнародних організацій Freedom House та «Репортери без кордонів»? "Це сигнал для органів влади, щоб зреагувати на ті недоліки, які є. І ми повинні завжди реагувати. Ми повинні бути самокритичними". Але конкретних прикладів порушення свободи слова немає. Ну жодного президент не знає. Одні порожні балачки.

Як прожити, якщо пенсія 800 гривень, а комунальні послуги – 780 (це запитала бабуся з рідного для президента Єнакієвого)? Ну, це ми якось не дочули. А ціни на житлово-комунальні послуги мають бути однакові для всіх громадян України незалежно від регіонів. Уточнити б – це як, підняти тарифи в тих регіонах, де вони порівняно нижчі?

Журналісти критично пишуть про владу та президента? Так їм же матеріали замовляють всякі бюрократи та корупціонери, які заважають прийняттю антикорупційних законів. І не дають журналістам писати правду. А впливати на цих підступних лобістів президент не може, бо не має права чинити тиск на парламент (ха-ха!) Та хоч і не можна тиск чинити, але пакет антикорупційних законів неодмінно буде ухвалений парламентом ще в першому півріччі цього року. Без тиску.

У Києві проблеми? І екологічні є? «Нас, безумовно, чує сьогодні глава Київської ОБЛАСНОЇ державної адміністрації пан Попов, і я попрошу його, щоб він подивився на це питання окремо». Може, й справді голова КМДА Олександр Попов піде на “підвищення”, а губернатору Київщини Анатолію Присяжнюку час занепокоїтися?

Наркоманів багато в Україні? Нічого, влада надійно контролює наркотрафік (а оце схоже на чисту правду).

Голодомор? То був геноцид людей, що проживають у сільській місцевості – не лише в Україні, а й на Кубані, в Казахстані та в Білорусі. Сталін – поганий (ох, образяться союзники-комуністи!), а в те, що Бандера і Шухевич герої, нехай вірить, хто хоче. У нас демократія.

Кума Віктора Пшонку просунув на генпрокурора? Ні, не вірте очам своїм. Янукович бере людей на роботу лише за професійною ознакою. «Я ніяких синків і пасинків біля себе не тримаю».

У передвиборній програмі Янукович гарантував перехід на контрактну армію з 2011 року? Та то вам, мабуть, здалося. Єдиної думки немає. «У залежності від того, яка реформа буде Збройних Сил, ми отримаємо відповідь, скільки буде контрактників потрібно в армії і скільки буде строкового призову солдатів. Є різні точки зору, є різні підходи і в суспільстві, і в експертів».

Витискають українську мову з освіти, офіційно-ділового спілкування? Так президента самого це бентежить. Не допустимо закриття українських шкіл. Потім де не взялася одеська студентка зі своєю палкою любов’ю до російської мови. Дайте навчатися російською, а то переключатися на українську важко. А потрібно вивчати державну мову, слушно зазначив президент, він і своїм онукам те саме радить. Усе одно за другу державну мову 300 голосів у парламенті немає.

До речі. До уваги Ганни Герман, яка, як кажуть, відповідає в АП за українську мову Віктора Федоровича. Президент стовідсотково вживає замість «ставитися» і «ставлення» – «відноситися» і «відношення» (особливо цікаво виглядала фраза «я відношуся до дітей»). «Збрасувати», «зброси», «стиральна машина», «любознавство», «грати важливу роль», «прийняв участь» - усіляких “донецькізмів” і порушень культури мовлення було немало.

Якось дуже до речі нагодилися зворушливі діточки-сироти з дитбудинку в Чернівецькій області, які хором признавалися в любові до Віктора Федоровича і бажали йому «нехай Бог допомагає». А їхній вихователь-священик мало не помолився на президента, нагадавши про власне сирітське дитинство глави держави. (Чи не занадто солодко?).

Коли президент, спілкуючись із львів’янами, сказав фразу «ми приречені жити разом», журналісти в студії перезирнулись із сумними посмішками. Схоже, це й стало основним підсумком чотиригодинного ефіру. Ми приречені жити разом з Януковичем…

А Держкомстат, поки тривав ефір, безпристрасно констатував: середня заробітна плата по Україні в січні знизилася на 12,6% ц порівнянні з груднем 2010 року.

Микола Писарчук