Герман: політичні переслідування не прикрашають Україну
Заступник глави АП нагадала Колеснікова
Заступник голови Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН вважає, що політичні переслідування не красять Україну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРМАН заявила в п’ятницю ввечері в ефірі програми Шустер-Live на Першому національному телеканалі.
Відповідаючи на відповідне запитання народного депутата В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Г.ГЕРМАН сказала: «Ви запитали, чи це (політичні переслідування - УНІАН) красить країну. Ні не красить, так само, як не красило це країну у 2005 році, коли рівно в такій же ситуації, як сьогодні ЛУЦЕНКО, в клітці, за гратами ні за що сидів Борис КОЛЄСНІКОВ».
Відповідаючи на репліку В.КИРИЛЕНКА, що той факт, що колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО зараз знаходиться у тюрмі, є помстою, Г.ГЕРМАН зазначила: «Хто тоді вам давав якісь вказівки (щодо арешту - УНІАН) – скажіть мені. Щоб садить за даремно КОЛЄСНІКОВА, який мав маленьку дитину. Його забрали з дому, посадили в клітку на чотири місяці, так само були суди, так само потім випустили і сказали що нічого ніхто не довів. Досі ніхто не вибачився і той же ЛУЦЕНКО, який його садив не вибачився перед ним».
«Я не вважаю, що якщо хтось сидить в тюрмі це красить владу, чи красить опозицію. Ми маємо суди, якщо суд, так само, як він КОЛЄСНІКОВА колись виправдав, виправдає ЛУЦЕНКА, ЛУЦЕНКО вийде на волю», - наголосила заступник глави Адміністрації Президента.