Герман: політичні переслідування не прикрашають Україну

Заступник голови Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН вважає, що політичні переслідування не красять Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРМАН заявила в п’ятницю ввечері в ефірі програми Шустер-Live на Першому національному телеканалі.

Відповідаючи на відповідне запитання народного депутата В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Г.ГЕРМАН сказала: «Ви запитали, чи це (політичні переслідування - УНІАН) красить країну. Ні не красить, так само, як не красило це країну у 2005 році, коли рівно в такій же ситуації, як сьогодні ЛУЦЕНКО, в клітці, за гратами ні за що сидів Борис КОЛЄСНІКОВ».

Відповідаючи на репліку В.КИРИЛЕНКА, що той факт, що колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО зараз знаходиться у тюрмі, є помстою, Г.ГЕРМАН зазначила: «Хто тоді вам давав якісь вказівки (щодо арешту - УНІАН) – скажіть мені. Щоб садить за даремно КОЛЄСНІКОВА, який мав маленьку дитину. Його забрали з дому, посадили в клітку на чотири місяці, так само були суди, так само потім випустили і сказали що нічого ніхто не довів. Досі ніхто не вибачився і той же ЛУЦЕНКО, який його садив не вибачився перед ним».

«Я не вважаю, що якщо хтось сидить в тюрмі це красить владу, чи красить опозицію. Ми маємо суди, якщо суд, так само, як він КОЛЄСНІКОВА колись виправдав, виправдає ЛУЦЕНКА, ЛУЦЕНКО вийде на волю», - наголосила заступник глави Адміністрації Президента.