Вакарчук представив аудиторії Міру, аудиторія її вже знала

У вівторок ввечері в Києві відбувся розрекламований концерт «Океану Ельзи» в рамках всеукраїнського туру на підтримку нового альбому «Міра».

Перед початком концерту учасники О.Е. поспілкувалися з пресою. Було видно, що хлопці в доброму гуморі, незважаючи на спеку. Щоправда, погода непокоїла лідера гурту Славка Вакарчука. «Ми дуже переживаємо за температуру всередині... – сказав він. – Якщо дозволить температура, то хотілося б грати якомога довше, не менш як дві години».

Проте духота, що панувала всередині Палацу спорту, зовсім не завадила шанувальникам відірватися.

Концерт розпочався, як завжди, з годинним запізненням. Ажіотаж був просто неймовірний. Тому, судячи з попереднього досвіду, а також зі слів самого фронтмена О.Е., у Палаці пройде ще один концерт. «Ми дуже раді, що концерт викликав великий ажіотаж… – скромно сказав він. – І я не виключаю, що в кінці туру буде ще один концерт у Палаці спорту, оскільки дуже багато людей, навіть моїх товаришів, жалілися, що через брак квитків не змогли потрапити на концерт».

Розпочалося дійство піснею з нового альбому «Міра». Але в самій залі міри не було… Озирнувшись, можна було побачити, як після перших акордів композиції, сотні спітнілих людей просто готові були слідувати словам пісні «Вище неба».

Український рок-ідол випромінював стільки позитивної енергії, що в деяких дівчат по щоках котилися сльози.

Завершився концерт піснею «Вулиця», яку Славко присвятив усім хто не зміг потрапити на концерт, а також тим, кого немає серед живих.

Хоча альбом «Міра» вийшов усього з місяць тому, кожен третій відвідувач концерту активно підспівував пісні з нього. Деякі з них уже встигли стати хітами. Наприклад, пісню «Зелені очі» “Океанам” довелося грати двічі, бо один раз публіка проспівала всю пісню сама.

Оксана Климончук