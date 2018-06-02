Джамала не пройшла: на «Євробачення» поїде блондинка

Переможниця плаче від щастя, Джамала нервує і поспішно тікає зі студії, а Ганна Герман… вимагає перерахунку голосів!..

Співачка Міка Ньютон відтепер носить горде звання «представниця України на «Євробаченні». Саме 24-річну Оксану Грицай (це справжнє ім’я Міки) обрали в суботу з-поміж 19 фіналістів національного відбору. Тож у травні в німецькому Дюссельдорфі Ньютон відстоюватиме музичну честь України.

Правда, визначити свого представника на «Євробачення» без скандалів-порушень-звинувачень у нас чомусь ніяк не виходить.

«Євробаченський марафон» у нас тривав ще з літа. Подати свою заявку могли всі охочі, потім суворе журі (у складі співачки Камалії, шоумена Дмитра Коляденка, актриси Руслани Писанки…) відбирало кращих, із яких зрештою була сформована фінальна двадцятка, котра й вийшла на сцену в суботу ввечері. Тут і почалось найцікавіше. Чесно скажу, багатьох претендентів на поїздку до Німеччини бачила все-таки вперше, але цікаво було подивитися, що ж такого може показати вимогливому європейському глядачу гурт «Жемчуг» чи, приміром, співачка Шаніс.

Фінал національного відбору на «Євробачення» нагадував шкільний звіт. Таку собі самодіяльність. Не те щоб співали погано – навпаки, дуже старались! Той же Андрій Кравчук, який уже другий рік поспіль так рветься на «Євробачення» - пісню про надію йому написав священик, та й виконував її Андрій ну так уже щиро... І не біда, що деяких нот узагалі чути не було… Деяким учасникам це взагалі на руку грало – приміром, співачка Таня Воржева точно думала взяти Європу зовнішньою схожістю з Анджеліною Джолі, та аж ніяк не вокальними даними. А Денис Повалій узагалі може слугувати наочним прикладом того, як на дітях відпочиває природа – хлопець, який у принципі не так уже й погано співає, чомусь вирішив покорчити з себе дурника й сподіватися, що нашому народу таке припаде до душі…

Що ж до фаворитів, то майже ніхто не сумнівався, що на «Євробачення» цього року поїде Джамала. Харизматична неординарна дівчина з сильним голосом уже отримувала гран-прі на «Новій хвилі», чому б тепер і головний євроконкурс не підкорити? Правда, пісня Smile викликала певні сумніви – надто вже простецька як для Джамали. Але, зрештою, мотив справді прилипучий, так що європейському глядачеві міг і запам’ятатись. Трохи підпсували репутацію Джамалі постійні розмови про підтасовку голосування на офіційному сайті національного відбору – мовляв, співачка накручувала собі голоси, тому й лідирувала протягом усього конкурсу. Та й журі начебто до голосистої татарки ой як прихильне – і гримерку їй окрему виділяють, і для репетицій більше часу вона має… Джамала, звісно, відбивалась як могла, але за лаштунками фіналу вже поводилась як справжня переможниця. Помітно було, що у своїй перемозі майже не сумнівається.

І раптом – таке. Джамала опиняється навіть не на другому, а на третьому місці («срібло» - у такої собі темної конячки Злати Огневич). А на «Євробачення» несподівано делегують Міку Ньютон. Переможниця плаче від щастя, Джамала нервує і поспішно тікає зі студії, а Ганна Герман… вимагає перерахунку голосів! Мовляв, не може бути такого, щоб Ньютон перемогла, адже судді голосували за Джамалу. Із чого пані Герман це взяла – незрозуміло, але невеликий скандал таки роздули, голоси перерахували й нічого кримінального не знайшли.

Що ж до переможниці, то тут коментарі не те щоб зайві. Просто коментувати особливо нічого. Так, Міка – симпатична, має справді сильний голос, у неї непогана пісня «Ангели», навіть є якийсь натяк на шоу (усі в білому, ангельські крила, дзеркала…). Але все якось так прісно й нуднувато… Ну не дивує Міка не те щоб європейського, а вже навіть і українського глядача. І як би не обіцяла вона «підключити найкращих європейських професіоналів» - якось не віриться. Та й грошей на це в держави не знайдеться, усе потрібно оплатити власними силами. А співачка Альоша, яка їздила на «Євробачення» торік, досі виплачує за це борги…

Яна Данилевська

Фото УНІАН