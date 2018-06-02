Джамала не пройшла: на «Євробачення» поїде блондинка
Переможниця плаче від щастя, Джамала нервує і поспішно тікає зі студії, а Ганна Герман… вимагає перерахунку голосів!..
Переможниця плаче від щастя, Джамала нервує і поспішно тікає зі студії, а Ганна Герман… вимагає перерахунку голосів!..
|Міка Ньютон
Правда, визначити свого представника на «Євробачення» без скандалів-порушень-звинувачень у нас чомусь ніяк не виходить.
«Євробаченський марафон» у нас тривав ще з літа. Подати свою заявку могли всі охочі, потім суворе журі (у складі співачки Камалії, шоумена Дмитра Коляденка, актриси Руслани Писанки…) відбирало кращих, із яких зрештою була сформована фінальна двадцятка, котра й вийшла на сцену в суботу ввечері. Тут і почалось найцікавіше. Чесно скажу, багатьох претендентів на поїздку до Німеччини бачила все-таки вперше, але цікаво було подивитися, що ж такого може показати вимогливому європейському глядачу гурт «Жемчуг» чи, приміром, співачка Шаніс.
Фінал національного відбору на «Євробачення» нагадував шкільний звіт. Таку собі самодіяльність. Не те щоб співали погано – навпаки, дуже старались! Той же Андрій Кравчук, який уже другий рік поспіль так рветься на «Євробачення» - пісню про надію йому написав священик, та й виконував її Андрій ну так уже щиро... І не біда, що деяких нот узагалі чути не було… Деяким учасникам це взагалі на руку грало – приміром, співачка Таня Воржева точно думала взяти Європу зовнішньою схожістю з Анджеліною Джолі, та аж ніяк не вокальними даними. А Денис Повалій узагалі може слугувати наочним прикладом того, як на дітях відпочиває природа – хлопець, який у принципі не так уже й погано співає, чомусь вирішив покорчити з себе дурника й сподіватися, що нашому народу таке припаде до душі…
|Джамала
І раптом – таке. Джамала опиняється навіть не на другому, а на третьому місці («срібло» - у такої собі темної конячки Злати Огневич). А на «Євробачення» несподівано делегують Міку Ньютон. Переможниця плаче від щастя, Джамала нервує і поспішно тікає зі студії, а Ганна Герман… вимагає перерахунку голосів! Мовляв, не може бути такого, щоб Ньютон перемогла, адже судді голосували за Джамалу. Із чого пані Герман це взяла – незрозуміло, але невеликий скандал таки роздули, голоси перерахували й нічого кримінального не знайшли.
Що ж до переможниці, то тут коментарі не те щоб зайві. Просто коментувати особливо нічого. Так, Міка – симпатична, має справді сильний голос, у неї непогана пісня «Ангели», навіть є якийсь натяк на шоу (усі в білому, ангельські крила, дзеркала…). Але все якось так прісно й нуднувато… Ну не дивує Міка не те щоб європейського, а вже навіть і українського глядача. І як би не обіцяла вона «підключити найкращих європейських професіоналів» - якось не віриться. Та й грошей на це в держави не знайдеться, усе потрібно оплатити власними силами. А співачка Альоша, яка їздила на «Євробачення» торік, досі виплачує за це борги…
Яна Данилевська
Фото УНІАН