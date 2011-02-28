Як часто українцям доводиться платити за «безплатну» медицину (опитування)

Українці вважають корумпованою систему охорони здоров`я.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна в лютому.

Зокрема, згідно з даними опитування, 74,6% респондентів вважають, що в системі охорони здоров`я України існує корупція. З них 48,4% вибрали відповідь «швидше, так», 26,2% - «точно так». У те, що корупції в медицині немає, вірить кожен п`ятий опитаний (20,2%). З них 12,6% дали відповідь «точно немає», 7,6% - «швидше, немає» на це питання. Важко відповісти - 5,2% респондентів.

Більшій частині громадян України (68,6%) доводилося впродовж останнього року оплачувати послуги доктора в медичних установах. При цьому майже чверть респондентів (23,3%) заявили, що не робили цього. Важко відповісти на це питання 8,1% опитаних.

Висловили думку, що медицина в Україні має бути безплатною 39,6% респондентів. При цьому кожен четвертий українець (24,2%) вважає за краще платити за медичні послуги готівкою лікареві, кожен десятий (10,3%) – готівкою через касу, а 8,3% віддали перевагу б безготівковому розрахунку. Відповідь «мені все одно» дали 5,8% респондентів, а 11,8% важко відповісти на це питання.

Майже половина українців (46,2%) стверджує, що не стикалися з випадками прямого здирництва грошей медичними працівниками державних установ. При цьому стикалися з такими випадками майже стільки ж опитаних (43,4%). Важко відповісти на це питання кожному десятому респонденту (10,4%).

38,7% респондентів вважають, що у разі введення в Україні страхової медицини рівень корупції в системі охорони здоров`я зменшиться. Висловили думку, що рівень корупції не зміниться 33,8% українців, а 11,6% припустили, що він збільшиться. Важко відповісти на це питання 15,9% опитаних.

Майже половина українців (44,6%) підтримує введення страхової медицини в нашій країні. З них 30,1% дали відповідь «швидше, так», 14,5% - «точно так» на це питання. Близько третини опитаних (33,1%) не підтримує цю систему. З них відповідь «швидше, ні» вибрали 21,2%, «точно ні» - 11,9% респондентів. Важко відповісти на це питання 22,3% громадян України.

В Інституті нагадують, що завтра, 1 березня 2011 року, в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему «Боротьба з корупцією по-українськи».

*** Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему: «Корупція в українській медицині» з 25 по 27 лютого 2011 року. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.