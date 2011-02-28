Представники львівської інтелігенції заявляють про підтримку... Януковича

Представники львівської інтелігенції заявляють про підтримку реформ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві низки львівських діячів культури, науки та освіти.

“Минув рік роботи Віктора ЯНУКОВИЧА на посаді Президента України. Це був рік нелегкої роботи по відновленню взаємодії між гілками влади, запровадження суспільних стосунків, направлених на покращення життя українців”, - зазначають представники львівської інтелігенції.

На їхню думку, “зрозуміло, що реформи не можуть дати бажаного результату відразу, потрібен певний час, але стратегія, обрана Президентом, неминуче дасть свій позитивний результат. Ми стали свідками значної активізації міжнародної політики під керівництвом Президента”.

“Україна набуває все більший авторитет на європейському напрямку та серед інших держав світу. Слід зауважити, що Президент ретельно відслідковує законодавчі процеси. Приклад цьому – Податковий кодекс, який Президент в першому варіанті не підтримав. Значно активізувалась боротьба з корупцією та іншими негативними явищами. Все це вселяє впевненість та оптимізм в майбутньому України”, - наголошується у заяві.

Документ підписали, зокрема, директор Львівської галереї мистецтв, Герой України, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка, заслужений працівник культури України та Польщі Борис ВОЗНИЦЬКИЙ; генеральний директор Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С.Крушельницької, художній керівник театру, заслужений працівник культури України Тадей EДЕР; перший заступник генерального директора Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С.Крушельницької, заслужений працівник культури України Юрій ГРЕХ; заступник генерального директора Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С.Крушельницької Юрій ГНАТКІВСЬКИЙ; директор Львівської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови №45 Володимир КРАВЧЕНКО; академік Транспортної академії України, заслужений працівник транспорту України Іван КЕЛЬМАН; професор Львівської музичної академії, заслужений діяч мистецтв України Марія КРИХ.