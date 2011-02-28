Одеська міськрада вирішала завішати місто червоними прапорами

Депутатська більшість Одеської міськради 6-го скликання, основу якої складають члени фракції Партії регіонів, визнали помилкою рішення сесії міськради попереднього, 5-го скликання від 10 липня 2008 року «Про узгодження місця розташування пам`ятника кошовому отаманові Петру Калнишевському».

Як передає кореспондент УНІАН, за відміну рішення про виділення земельної ділянки на розі проспектів Шевченка і Гагаріна під монумент останньому кошовому Запорізької Січі, відомому перемогами над турецькими військами і канонізованому Українською православною церквою Київського патріархату, проголосували 90 депутатів, утрималися – 6, не брали участь у голосуванні – 12.

Доповідач по цьому питанню «регіонал» Олексій КОСЬМІН мотивував скасування рішення тим, що схвалений проект зведення монумента не був реалізований протягом 2008-2010 років: досі не зібрані кошти на його спорудження.

Депутати не прислухалися до заклику депутата Геннадія ЧЕКІТИ не голосувати за скасування попереднього рішення, оскільки образ П.Калнишевського - це образ полководця, який об`єднує країну. Не справила враження на більшість міськради і наведена депутатом історична довідка про те, що за особливі заслуги у боях проти турецьких військ на південних рубежах України П.Калнишевський був нагороджений золотою медаллю на андріївській стрічці, а також отримав звання генерал-лейтенанта.

Натомість, «регіонали» проголосували за проект рішення глави фракції Геннадія ТРУХАНОВА «Про використання копій «Прапора Перемоги» під час заходів щодо увічнення пам`яті про Перемогу у Великій Вітчизняній війні і звільнення міста-героя Одеси від німецько-фашистських загарбників».

При цьому Г.ТРУХАНОВ заявив, що шанувати пам`ять творців героїчних сторінок історії особливо важливо зараз, «коли фашистська ідеологія намагається реанімуватися під націоналістичною личиною».

«Ми вважаємо, що вже 10 квітня, в день звільнення Одеси, наше рідне місто повинне виглядати так, як виглядало 10 квітня 44-го року: обвішане червоними прапорами, прапорами перемоги».

У відповідь на зауваження, що пролунали з залу, стосовно того, що на виготовлення великої кількості копій прапорів перемоги потрібні значні кошти, Г.ТРУХАНОВ сказав: «Ми за позабюджетні кошти їх виготовимо і передамо в районні адміністрації».