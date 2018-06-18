Борис Возницький: Я підписався за Януковича не як інтелігент

На офіційному сайті Партії регіонів у підрозділі «Резонанс» з’явилася справді резонансна новина під заголовком «Львівська інтелігенція підтримує реформи Віктора Януковича».

Першим у списку львівських інтелігентів, котрі підписалися на підтримку пана Януковича, значиться Борис Возницький, директор Львівської галереї мистецтв, Герой України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, заслужений працівник культури України та Польщі. Загалом людина знана й шанована. Він також очолює Львівський конгрес інтелігенції.

На сайті ПР, зокрема, сказано, що «на думку львівської інтелігенції, Україна набуває все більшого авторитету на європейському напрямку та серед інших держав світу». «Зрозуміло, що реформи не можуть дати бажаного результату відразу, потрібен певний час, - вважає інтелігенція Львова, - але стратегія, обрана Президентом, неминуче дасть свій позитивний результат. Ми стали свідками значної активізації міжнародної політики під керівництвом Президента», – відзначається у документі, розміщеному на сайті ПР.

Ми вирішили докладніше розпитати в пана Возницького про позитивні результати реформ Віктора Януковича.

Між нами відбулася така розмова:

– Пане Борисе, ви фігуруєте в списку львівської інтелігенції, яка підтримує реформи президента України Віктора Януковича...

– То не львівська інтелігенція підтримує реформи Януковича. Я не знаю такого… Так не може бути сказано, що «львівська інтелігенція підтримує». Напевне, у якійсь газеті так написали…

– Та я ж читаю з офіційного сайту Партії регіонів, а ваш підпис – перший у списку.

– (Пауза). Ну, інтелігенція НЕ підтримує, я підписався не як від інтелігентів, я там підписався на інше. Я є голова Конгресу інтелігентів, але не підписувався як голова конгресу.

– Чи можете пояснити, що це означає?

– Там щось підписували, підписався і я. Ну, не знаю я… Я не читав того. Лишіть мене всі!

– Я тоді вам зачитаю, що там написано… Там сказано, що минув рік роботи Януковича на посаді Президента…

– Та я знаю, я читав… Поки що нічого не зроблено, але є надія, що зробить. Оце й усе. О!

– Але ж ви підписали, що підтримуєте те, що зроблено…

– Ну підписався, і що?! Ради Бога, одстаньте від мене всі!

– Так ви можете пояснити свою позицію?

– Та просто прийшли, попросили підписати, я підписався. Ну ніяких позицій у мене нема. Інтелігенція не підтримує.

– Тобто ви сам по собі?

– Та лишіть мене, ну лишіть...

– То вам особисто подобається робота президента і його уряду?

– Не подобається!

– Тоді чому ви ставили свій підпис?

– Одстаньте від мене! Я не маю часу з вами говорити.

На цьому пан Возницький припинив розмову

Оксана Климончук