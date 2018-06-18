Конституційна асамблея: до такого не дійшов навіть Путін

Днями з-під пера президента України Віктора Януковича вийшов указ про підтримку ініціативи першого президента Леоніда Кравчука щодо створення Конституційної асамблеїдля підготовки змін до Конституції України.

Аби утворилася така асамблея, спершу створили науково-експертну групу з її підготовки. Власне, ця наукова група й повинна, як висловився Леонід Кравчук, дати зелену карту цій конституційній асамблеї, яка писатиме нову конституцію чи лише зміни до неї. Це поки що питання відкрите, оскільки головний ініціатор – пан Кравчук – і сам до пуття не може пояснити, якою хоч приблизно буде оновлена Конституція, яка її головна ідея і найголовніше – чого раптом обрали такий шлях для вдосконалення Основного Закону.

– Ми хочемо вперше в історії України зробити зміни для українського народу, – каже Леонід Макарович, – тобто це будуть незаангажовані люди, які думатимуть не про особисту владу, а про інтереси народу. Чи потрібно змінювати Конституцію? Так, потрібно, тому що вона скомпрометована. Венеціанська комісія та критика всередині кажуть, що потрібно поставити конституційний процес у правові рамки і щоб він відповідав чинному легітимному способу її прийняття. Тому ввійдуть сюди ті люди, я так думаю, які можуть це зробити, будучи незаангажованими… Тобто щоб це була сучасна Конституція, відповідала глобальним змінам у світі, критичним змінам у країні, була надовго і щоб її не змінювали кожних 4-5 років. От і все!

Говорячи про незаангажованих людей, пан Кравчук, схоже, призабув, що як би красиво не написали новий законопроект, усе одно його вноситиме президент Янукович, а ухвалюватиме Верховна Рада. А вони і є головними порушниками чинної Конституції (разом із Конституційним судом). Проте перший президент знаходить аргументи на захист нинішнього глави держави:

– Янукович нічого не порушував, він же не може скасувати рішення Конституційного суду. У президента немає таких повноважень...

Оскільки зі слів самого ініціатора ми так і не зрозуміли головної ідеї створення нової конституції, ми звернулися до фахівців.

Деякі положення Конституції явно не подобаються нинішній владі

Експерт з конституційного права Олександр Барабаш припускає, що вся ця колотнеча задумана, аби Кравчуку знайти якесь застосування.

“Президент завжди виступає як законотворчий ініціатор, і для суспільства не має значення, хто розробляє його законопроекти, - сказав експерт. - Тому я не розумію, чому влада приділила цій асамблеї стільки уваги. Усе одно відповідальність лежатиме на президенті й на Верховній Раді. Тим більше що, крім загальних, банальних фраз, жодного пояснення не прозвучало.

Леонід Макарович сказав, що це триватиме півтора-два роки і прийматиме їхню Конституцію новий парламент. Тому дозволю собі висловити припущення, що це просто такий механізм надання Кравчуку – в системі нових, так би мовити, центрів влади – якоїсь видимої публічної посади. Будь-якого іншого сенсу я не бачу.

Такими штампами, що, мовляв, сьогоднішня Конституція постсоціалістична, тому потрібна демократична, - можна обвішати будь-який документ. Не буває постсоціалістичної чи постдемократичної Конституції, головна – правова культура: дотримуються її чи не дотримуються.

Члени цієї науково-експертної групи, у публічних висловлюваннях дискредитували саму ідею в корені, бо серйознішого аргументу, ніж просто потрібна “демократична Конституція”, не навели.

Ніхто нічого до пуття не може пояснити.

Зрозуміло, що деякі пункти чинної Конституції не подобаються сьогоднішній владі, тому, схоже, таким чином вона хоче прибрати їх. Але простим шляхом – унесенням змін до Конституції – це було б неможливо це зробити. Маю на увазі питання мови, військових закордонних баз, виборчої системи, особистого голосування депутатами, двох термінів президента”...

Нова Конституція означатиме появу нової держави

Народний депутат (НУ-НС) Роман Зварич вважає, що з появою Конституційної асамблеї, яка змінюватиме сьогоднішню Конституцію, фактично утвориться нова держава.

“Нова Конституція, - вважає він, - означає нову юридичну особу на міжнародній арені. Це юридичний висновок. А політичний – біс його знає. Як на мене, це має характер окозамилювання, вдумайтеся лишень у юридичну суть цього процесу…

Мені все поки що видається дуже туманним…

У розділі 11 Конституції прописано порядок змін до Конституції. Їх здійснює законодавчий орган нашої держави, який є також найвищим представницьким органом в Україні. Він і реалізує право народу міняти свій конституційний лад. Тому я не бачу логіки створювати ще якийсь орган”.

До такої єресі не дійшов навіть Путні, який виробляє з Росією, що хоче

Політолог Віктор Небоженко теж не бачить правової логіки у створенні такого органу, бо “коли з’являється конституційна асамблея, Верховна Рада автоматично починає відігравати другорядну роль, адже вона перестає виконувати свою найголовнішу роль – законодавчу”.

“При живому парламенті, - сказав Небоженко, - ніякої Конституційної асамблеї не потрібно. Такий орган треба створювати тоді, наприклад, коли вороги захопили парламент, обстріляли всіх тушок. Тобто коли відбувається щось неординарне, коли є необхідність відмовитися від процедури конституційних змін, прописаних у чинній Конституції. У такому разі народ має обрати такий орган, який або писатиме нову Конституцію, або даватиме якісь рекомендації.

А то виходить, що одразу три органи займаються одним і тим самим. Ось уявіть собі, якби печінка виконувала роль мозку і серця. Лікар з глузду з’їхав би, не кажу вже про самого хворого.

У нас є Конституційний суд, який на свій розсуд міняє Конституцію, є Верховна Рада, уповноважена це робити, і тепер ще з’являється Конституційна асамблея. Ще трішки, і ми зберемо якусь раду старійшин, общак...

Такий орган створюється лише за наявності серйозного конфлікту в країні, але конфлікту немає, громадянської війни – теж, більше того, у нас один начальник, єдине начало в усіх гілках влади. І один орган влади – Адміністрація президента. Тож давайте будемо чесними й оголосимо його цією Конституційною асамблеєю.

У регламенті ВР усе прописано, навіщо створювати ще якусь асамблею, представників якої ми не знаємо? Це будуть губернатори чи люди з пропискою в Макіївці? Чи хлопці, які принципово не хочуть говорити українською мовою? Чи просто вся адміністративна вертикаль? А що? Таке ж теж може бути… Тобто ми ніяк не можемо зрозуміти, хто це буде... До такої єресі не дійшов навіть Путін, який що завгодно виробляє з Росією”.

Європа не може збагнути, як 18 чоловік змінили конституційних лад

“Захід тисне на Януковича тим, що кожен його крок з концентрації влади – нелегітимний, оскільки він нелегітимно перевів Україну на президентсько-парламентську форму правління. – сказав Небоженко. - Тому, схоже, тепер придумали чисто африканський спосіб підвищення легітимності Януковича як президента.

Можете бути певні, Венеціанська комісія скаже, що такої процедури ще не було в цивілізованій Європі. З політологічної точки зору тут пояснення лише одне – чим більша концентрація влади в руках президента Януковича, тим менша легітимність цієї концентрації. Бо досі не вкладається в голові, як могли 18 дезорієнтованих, заляканих і малопрофесійних тоді нових членів Конституційного суду взяти й змінити загальнополітичний устрій у країні. Такого ж не буває, і Європа ніяк не може визнати такого переходу, тому, природно, що комусь прийшла в голову ось така африканська ідея. Бо як по-іншому пояснити лідерам інших країн, що Янукович за один день перетворився з президента в парламентсько-президентській країні на президента в президентсько-парламентській країні?”

Оскільки нам нічого не пояснили, виникають припущення

Небоженко припускає, що насправді нічого нового в цій Конституції написано не буде:

“Ну, може поміняють речення чи параграфи місцями, - сказав він. - Ну, може, щось і нове придумали, не знаю... Тарас Чорновіл каже, що продовжать депутатам повноваження до 2015 року. Усе можливо.

Але зовсім не має значення, хто входитиме в цю асамблею, тобто фігуруватимуть конституційні спеціалісти, котрі жодної ролі не відіграватимуть.

Перше, що сьогодні мав би зробити КС, – визнати таку процедуру неконституційною, бо вона ніде не передбачена. А що робить КС? - мовчить.

Чому виникають різні припущення?.. Бо нам не пояснили, навіщо це робиться. Янукович сказав, що подивився в очі Кравчуку, а той сказав, що нам б не завадило таке зробити. І теж цікаво, чому саме Кравчук?..”

Влада розуміє, що користується повноваженнями, отриманими в неконституційний спосіб

Співавтор чинної Конституції Віктор Мусіяка вважає, що влада таким чином хоче легалізувати свою неконституційність:

“Коли створюється держава, тоді може бути створено якийсь орган, якому надано установче право створити певний закон чи Конституцію. Нам же сказали, що буде асамблея, але не пояснили, який буде механізм її створення. Ми не знаємо, які вона виконуватиме завдання. В указі президента нічого не сказано.

Я не можу збагнути, чого їм ще не вистачає, вони ж отримали Конституцію 1996 року, за якою керував Кучма. Очевидно, влада розуміє, що користується повноваженнями, отриманими в неконституційний спосіб, тому якось хоче вийти на конституційний шлях, проте вкотре переступає через букву закону.

Я не виключаю, що в текст можуть вписати третій термін повноважень Віктора Федоровича. Проте можемо лише припускати, оскільки жодних пояснень не надходило”.

Оксана Климончук