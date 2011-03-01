Міністр оборони ФРН подав у відставку через плагіат

Глава німецького оборонного відомства Карл-Теодор цу Гуттенберг, який опинився в центрі скандалу про плагіат власної докторської роботи, іде у відставку. Про це повідомляє Німецька хвиля.

Цу Гуттенберг вже подав канцлеру Ангелі Меркель заяву про складення повноважень з посади міністра оборони. Федерального президента Крістіана Вульфа теж поінформовано про рішення цу Гуттенберга. Очільник відомства виступив зі спеціальною короткою заявою з цього приводу у якій подякував канцлеру за її підтримку, зазначивши водночас, що "підійшов до краю своїх сил".

Агенція dpa нагадує, що раніше канцлер Ангела Меркель демонстративно виступила на захист цу Гуттенберга, який опинився під вогнем критики через скандал у зв`язку з плагіатом при написанні кандидатської дисертації. Вона, зокрема, заявила, що «брала на роботу міністра, а не наукового радника».

Скандал, відомий як "Копігейт", довкола цу Гуттенберга, зчинився після оприлюднення в авторитетній баварській газеті Süddeutsche Zeitung підозр щодо автентичності докторської роботи політика. Загалом понад 100 сторінок з 475-ти сторінкової дисертації мали витяги з робіт інших людей та не містили на них жодних посилань. Університет Байройта, де міністр отримав високі оцінки за свою дисертацію, на разі досі з’ясовує, чи було копіювання чужих пасажів умисним і чи мало на меті спробу ошукати екзаменаторів.

Більшість німців, тим часом, виступають проти відставки цу Гуттенберга через скандал довкола 39-річного політика. Такими є результати репрезентативного опитування громадської думки, проведеного соціологічним інститутом TNS Emnid на замовлення впливового німецького часопису Focus. Цу Гуттенберга вважають одним з найпопулярніших членів кабінету Меркель. Будучи аристократом, він одружений на Стефані - пра-пра-правнучці "Залізного канцлера" Отто фон Бісмарка.