Слідчий відпустив Тимошенко до мами

Слідчий Генеральної прокуратури дозволив лідеру партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО на свята відвідати матір у Дніпропетровську.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 березня, Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до Генпрокуратури з клопотанням про можливість в рамках обраної проти неї міри запобіжного заходу – підписки про невиїзд - відвідати 8 березня свою маму у Дніпропетровську.

«Я залишила там (в ГПУ – УНІАН) звернення – клопотання про те, щоб я мала можливість попри підписку про невиїзд поїхати на 8 березня до своєї мами у Дніпропетровськ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО журналістам після чергового відвідування Генеральної прокуратури.

Лідер партії «Батьківщина» сподівається, що слідчі дозволять їй поїхати до мами.