Білявка з претензійним ім’ям таки поїде на Євробачення

Ситуація була абсурдна – керівники НТКУ запевняли, що перемога Міки Ньютон сумнівів не викликає, але… пропонували їй знову взяти участь у відборі...

Цирк, «театр абсурду», «Санта-Барбара» – як завгодно можна назвати те, на що вкотре перетворили український відбір на «Євробачення». Виявилося, що оголосити ім’я нашого представника в прямому ефірі після кількох місяців «євромарафону» (який НТКУ пафосно називала «чесним і прозорим») – недостатньо для того, щоб цей самий представник міг собі спокійно готуватися до конкурсу. Буквально півроку тривав цей відбір, віце-президент НТКУ Валід Арфуш називав його своїм чи не найбільшим досягненням у своїй роботі.

(Нагадаємо, «Євробачення» пройде у травні, в німецькому Дюсельдорфі).

Першою на сполох забила заступник глави АП Ганна Герман, якій здалося, що журі в студії віддали більше голосів не Міці Ньютон (справжнє ім’я – Оксана Грицай), яку, власне, оголосили переможницею (крім голосів журі, враховували також результати Інтернет- та смс-голосування). На вимогу Герман прямо в студії голоси суддів перерахували, і виявилось – Ньютон усе-таки перемогла. Наступного дня Ганна Миколаївна оголосила, що в неї «є деякі сумніви» з приводу того, що відбувалося протягом національного відбору та під час його фіналу. На її думку, варто було б створити спеціальну комісію, яка б усе це перевірила (правда, не зовсім зрозуміло – як саме).

А на НТКУ тим часом, за словами його гендиректора Єгора Бенкендорфа, посипалися листи від глядачів з вимогами на кшталт «поверніть Джамалу!» Та й у Інтернеті розгорнулася ціла акція проти Міки Ньютон (відповідно – за Джамалу чи ж за Злату Огневич, яка у фіналі посіла друге місце). Під таким натиском (мовляв, «глядачі для нас – понад усе!») НТКУ приймає досить дивне рішення – провести… ще один фінал! При цьому весь час наголошуючи, що відбір таки був чесний, прозорий і жодних правил при ньому не порушували!

Тобто ситуація взагалі абсурдна – керівники НТКУ запевняють, що перемога Міки сумнівів не викликає і заперечити її не можна, але… пропонують співачці знову взяти участь у відборі! Ще й натякаючи, що це, мовляв, буде «мужній вчинок»… Правда, правила додаткового фіналу зібралися змінити – відмовитися від журі та Інтернет-голосування, а з одного телефону враховувати лише один смс. Хоча, за міжнародними правилами конкурсу, ліміт смс з одного телефону – 20… Але в нас, схоже, вирішили перестрахуватися, щоб уже ніхто ні до чого придертися не міг.

Зрештою почалася справжня «мильна опера». Продюсери всіх трьох співачок відмовчувалися та по черзі перекладали відповідальність одне на одного. Найсмішнішим виглядало те, що, якби Міка Ньютон відмовилася брати участь у додатковому фіналі, то… поїхала б у Дюссельдорф без нього! Бо ж її перемогу, мовляв, ніхто не скасовував. А от Міка першою з трьох заявила, що запросто вийде та заспіває ще раз, хоча її продюсер Тимофій Нагорний категорично проти. «Кому ми повинні щось доводити? – гарячкував Тимофій. – Що ми порушили? Нехай нам покажуть юридичні докази того, що ми щось порушили!» Зрештою Нагорний та Ньютон вирішили… зачекати, доки своє рішення не скажуть Джамала й Огневич.

А ті й не забарилися. Джамала, яка після фіналу зберігала мовчанку й не коментувала події взагалі, виступила з відкритим листом. У якому, хоч і зберегла нейтралітет, але натякнула на те, що відбір був не таким уже й чесним. «Я щаслива, що за мене проголосувало втричі більше людей, ніж за артиста, якому присудили перше місце, - «толерантно» заявила співачка. - Для мене ваша довіра – це найголовніше. Я не хочу мати нічого спільного з маніпуляціями, корупцією та амбіціями окремих особистостей, чиїми інтересами вони б не прикривалися». А от Злата Огневич, чиє рішення могло б бути вирішальним, заявила, що травмувала ногу, тож виступати точно не зможе. Так усе й вирішилось.

Хоча неприємний осад лишився.

Що ж до пані Герман, то у вівторок вона навідріз відмовлялася коментувати тему Євробачення.

– Не хочу взагалі про це говорити жодного слова, – сказала вона УНІАН. – Я більше ніколи не братиму участь у Євробаченні.

Яна Данилевська