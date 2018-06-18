Чим обернеться «регіональне» беззаконня під Києвом?

31 жовтня минулого року в країні пройшли місцеві вибори. На них, як відомо, остаточно і беззастережно владу взяла Партія регіонів. Васильківський район на Київщині – не виключення. Як це тут відбувалося – тема окрема. У багатьох селах неугодні кандидати просто не були (під будь-яким приводом) допущені до виборів.

Але три населені пункти Партія регіонів не «взяла» - сіла Плесецьке і Саливінки, а також селище Глеваха.

Тут досі триває битва за владу. І дуже яскраво видно, як уявляє собі «демократію» правляча партія і її соратники.

Уже п`ять місяців в Плесецькому, Саливінках і Глевасі триває протистояння між призначеними з Києва «наглядачами» від Партії регіонів і «неугодними» в органах місцевого самоврядування, яких вибрали громади.

Усе це пов`язують з «основним» для цих місць питанням – земляним.

ПЛЕСЕЦЬКЕ: депутати засідають. у лазні

Про те, як проходили вибори в Плесецькому ми вже писали. Якщо стисло передати «зміст попередніх серій», районна влада зробила все можливе, щоб не дати взяти участь у виборах діючому голові сільради Миколі Луценку, нав`язати «правильного» кандидата і «правильних» же депутатів сільради. «Перемогла» з 4 відсотками «регіоналка» Валентина Бутько. Але жителі Плесецького збунтувалися. Перекривали навіть трасу Київ – Одеса, влаштовували місцевий «майдан», вимагаючи розпустити «кишенькові» виборчі комісії – коли голоси виборців рахували кум, сват, брат... кандидата на пост голови сільради від Партії регіонів.

У результаті громаді вдалося добитися повторних виборів сільського голови. 9 січня за Миколу Луценка, який очолював сільраду в 2006–2010 роках, свої голоси віддали 78 відсотків виборців. Нинішній сільський голова представляє Соціалістичну партію, принципово відмовляючись переходити під блакитні прапори. Але не тільки це дратує «регіоналів».

Напередодні виборів Плесецькій сільраді вдалося ввести в межі села порожні землі запасу, якими до цього розпоряджалася районна влада. Жителі Плесецького одержали близько 400 ділянок по 15-25 соток. Кажуть, перед нинішньою депутатською більшістю села стоїть завдання розпорядитися цією землею інакше.

У результаті, в Плесецькому створилася ситуація, коли голову вибрали «неправильного», в регіональному розумінні цього слова, а сільрада саме така, «як треба» (васильківському начальству, певна річ). І пристрасті розпалюються.

Депутати проводять свої сесії в клубі. і в лазні. До речі, в селі стверджують, що лазня належить тій самій Валентині Бутько, якій все ще хочеться бути главою сільради. І, судячи з усього, в цьому їй намагаються допомогти і люди з Києва. 22 лютого в Плесецьке прибула робоча група комітету Верховної Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування. Після цього просочилася інформація, що ці люди готують проект постанови про те, щоб перевибори, на яких переміг Луценко, були визнані недійсними.

У свою чергу, команда плесецьких депутатів-«регіоналів», які засідають у лазні, не маючи печатки, побоюється нового «майдану», розклеюючи по селу оголошення з рішенням «своєї» сесії про заборону проведення мітингів і пікетів. Що, до речі, суперечить Констітуції України.

Ситуація в селі передреволюційна. Особливо зараз, коли пролилася перша кров.

Робітник, представник ініціативної групи села Плесецьке Петро Ряднина:

Я ЗНІМАВ НА ВІДЕОКАМЕРУ ДЕПУТАТІВ ВІД ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

«Мене побили ногами по голові в центрі села. Потім сказали: «Ми з тобою ще не договорили.» Зараз у мене струс мозку, зламані ніс і вухо. Думаю, мене побили, виконуючи чиєсь замовлення, тому що я знімав на відеокамеру все, що пов`язане з роботою депутатів Партії регіонів у селі і розміщував ці ролики в Інтернеті. Я писав скарги в усі можливі інстанції проти незаконних дій нових депутатів. Зараз свідки боятися надавати свідчення, знаючи, що ті, хто мене побив, - люди непередбачувані».

Депутат Васильківської районної ради Микола Неділько:

ЙМОВІРНО, БУДУТЬ ПОЛІТИЧНІ РОЗПРАВИ...

«Швидше за все, мета всіх цих дій – примусити новообраного голову працювати в команді Партії регіонів. Жителі села хочуть провести референдум, на якому збираються висловити недовіру депутатам, обраним 31 жовтня. За інформацією, якій я довіряю, за ініціативною групою встановлено стеження, телефонні розмови прослуховуються. Ймовірно, найближчим часом будуть політичні розправи. Дату проведення референдуму необхідно затвердити рішенням сесії, але депутати, проводити таку сесію відмовляються. Правові методи позитивного результату не дають».

ГЛЕВАХА: на селекційних землях ростуть «хатинки»

Оскільки в Глевасі на виборах голови селищної ради переміг «неугодний» кандидат, його вже п`ятий місяць просто не допускають до виконання обов`язків.

Депутат Глеваської селищної ради Анатолій Черниш:

ЛЮДИ ВКЛАЛИ ГРОШІ, І ХОЧУТЬ СВОГО ГОЛОВУ

«У Глевасі не може почати виконання обов`язків глава селищної ради Валерій Жеребцов (безпартійний). Жеребцова не пускає його попередник – Олександр Шепеленко, який був головою 12 років. За два місяці до виборів він став членом Партії регіонів.

Як це робиться. Просто глава селищної виборчої комісії досі відмовляється публікувати рішення про вибори Жеребцова в пресі.

У Глевасі продали зелену зону і старе русло річки – люди вклали гроші і хочуть одержати землю. Валерій Жеребцов обіцяв провести аудит, щоб розібратися в законності вирішення цих земельних питань.

18 серпня 2009 року і 26 січня 2010 року Верховний суд України передав бази орних земель НАН в розпорядження Глеваської селищної ради. У свою чергу, місцева влада ініціювала передачу 387 га земль НАН – нібито жителям селища, які стоять у черзі на отримання землі.

Насправді ж жителі Глевахи одержали лише 30 га. Решту землі продавали гектарами підставні особи під забудову, що тривало до дня виборів 31 жовтня.

У березні 2010 року господарський суд Київської області повернув землі НАН.

На той час жителі Дніпропетровська, Донецька, Харкова, Чернівців заплатили, як мінімум, по 1 млн. грн., купуючи в Глевасі до 1,5 - 2 га землі. Глеваська селищна рада видавала на цю землю документи, які сьогодні визнані незаконними. Є інформація, що гроші, які були передані земельній мафії за цю «послугу», людям не повернули. Тобто у людей НАН, що «вклалися» в землі, законних підстав на володіння цією землею на сьогодні немає. Кажуть, ті, хто платив за землю, сприяли, щоб Шепеленко залишився».

Заступник директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України Віктор Швартау:

СЕЛИЩНА РАДА ЗАБУДОВУЄ «ХАТИНКАМИ» ЗЕМЛІ НАН

«Рейдерські атаки на землі Національної академії наук України почалися, коли Олександр Шепеленко очолював селищну раду. Минулого року Генеральна прокуратура виконала розпорядження Миколи Азарова, який заборонив дерибан землі НАН. Ті, хто раніше бажав відняти землі у НАН, сьогодні намагаються залишити у влади колишнього селищного главу.

Васильківський міськрайонний суд зобов`язав 73 відповідачі повернути земельні ділянки. Під час розгляду справ у суді, з`ясувалося, що земля провідного селекційного центру країни була видана на безоплатній (!) основі, в більшості – безробітним особам, жителям інших регіонів України. Побудуватися на землях НАН України вдалося навіть громадянам Іспанії.

Сьогодні Глеваська селищна рада, ігноруючи судові рішення, продовжує розпоряджатися землями НАН, на яких створюються високоурожайні сорти зернових. Орні землі в Глевасі двічі визнані національним надбанням і служать науці вже 70 років. Саме ці землі дослідницького центру селищна рада забудовує «хатинками». Держакти на землю були видані незаконно, і ще до судових позовів. При цьому в селищній раді людям кажуть, що все це на законній підставі».

САЛИВІНКИ: жителі села залякані і бояться говорити правду

Про життя після виборів у місцеві ради в Саливінках люди готові говорити лише анонімно – вони залякані і, за їх словами, побоюються помсти. Коли наші співбесідники дізналися, що сказане ними може бути оприлюднене з вказуванням їх прізвищ, з жахом попросили не робити цього.

Чому тут почали боятися говорити правду?..

Село Саливінки – це перш за все 2,5 тис. га навколостоличної землі. Зрозуміло, що влада хотіла бачити тут, як і в інших селах Васильківського району, «кишенькового» голову. Але люди відстояли свій вибір. На захист справедливих перевиборів 9 січня піднялося все село. Підрахунок голосів знімали на камеру. В результаті головою сільради став соціаліст Володимир Базелкевич.

Як говорять наші співбесідники, головний інтерес районної влади – 8 га землі біля траси Київ – Одеса, яка знаходиться на балансі сільради. Поряд проходить залізнична гілка. Базелкевич хоче, щоб у Саливінки пішли інвестиції, адже ці 8 га можуть прогодувати все село.

Лідер громадської організації «Патріот Васильківщини» Микола Мельниченко (який вів записи в кабіні Кучми):

ЗАПУЩЕНО ПРОЦЕС ДИСКРЕДИТАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА

«Чому керівництво Партії регіонів так ставиться до жителів Василькова і району? Люди бачать, що творять опричники від влади. Рівень довіри до президента катастрофічно знижується.

Переконаний, що запущено процес дискредитації президента Віктора Януковича з метою усунення його від влади. До мене звертаються люди і кажуть: «Якщо васильківське начальство по лінії партії хтось «кришує», чи знає про це Янукович? Невже представники Партії регіонів у Васильківському районі безкарно порушують закон за власною ініціативою?»

Чи почує президент васильківців?

У Васильківському районі, мабуть, усе ще вірять, що обіцянка Президента «почути кожного» - щира, просто гарант не чує. Якби він знав, дав би вказівку Генпрокуроруі, главі СБУ, міністрові внутрішніх справ – і рішення судів були б виконані, а підлеглі-беззаконники – пішли під суд.

Якщо васильківців не почують, вони готові братися «за вила». Принаймні, таку готовність мені висловили декілька співбесідників.

Так вони хочуть допомогти президентові боротися з корупцією. Щоб відстояти закон і справедливість.

Ганна Хрустальова