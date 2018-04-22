Сісти, суду не буде!

Пристрасті, що ще недавно вирували біля будинку Конституційного суду, не йдуть ні в яке порівняння з тим, що відбулося сьогодні в його стінах. Усунені з посад судді змогли пройти на свої робочі місця тільки під захистом депутатів-коаліціантів, серед яких можна було впізнати Ковтуненка, Колесниченка, Поліщука. Таким чином, КС опинився фактично в руках прибічників прем`єр-міністра, які одразу вирішили влаштувати невеликий піар з такої нагоди.

Так, Валерій Пшеничний влаштував прес-конференцію. Він, зокрема, повідомив журналістів, що не бачив ухвали про усунення його з посади. І додав: «дії президента спрямовані на ліквідацію КС як єдиного органу конституційної юрисдикції».

Депутати, що перебували в Конституційному суді, з тривогою повідомили журналістам, що в будинку повно «бойовиків із Західної України». Раптово пролунало: «Бандит! Бандит! Тримай його!» Кілька депутатів від коаліції накинулися на якогось молодика, притиснувши його до стіни поряд з ліфтом. Худенький коротко стрижений бойовик виглядав переляканим під прицілом десятків камер.

- Документи покажи! - люто кричали коаліціанти.

Кілька рук вивернули хлопцеві кишені, швидко витягнули звідти посвідчення. Побачивши документ, депутати негайно пустили затриманого: регіонали помилилися, але тут-таки й викрутилися.

- Це молода людина, до якої ми звернулися з проханням показати посвідчення. Адже навіть суддям КС, у яких є посвідчення, проходити сюди заборонено, - прокоментував ситуацію депутат від ПР Василь Кисельов. – Так, ця людина виявилася співробітником охорони суду, але чому б їй було не показати посвідчення відразу?

Далі Кисельов розповів про те, як народні депутати відважно забезпечили прохід суддів на роботу. Про те саме казав і всюдисущий Петро Симоненко, який також почав таврувати президента і його прихильників:

- Сьогодні ми з вами є свідками того, як руйнується державність. Нехтуючи Конституцією, президент знищує судову гілку влади. Йде процес фашизації суспільства.

Головний комуніст України також заявив, що необхідно тимчасово ліквідувати посаду президента і рухатися в бік парламентської демократії. Так Конституційний суд опинився в руках суддів-прихильників Януковича. Щоправда, засідання так і не відбулося, і винити в цьому треба, напевно, депутатів-регіоналів: більше треба було суддів проводити. У нашому ж випадку просто не набралося відповідного кворуму.

А бадьорий Петро Миколайович незабаром виринув на вулиці Різницькій біля будинку Генпрокуратури.

- Усувати генерального прокурора з посади може тільки Верховна Рада, - коментував він журналістам і прихильникам Януковича відставку Пискуна. Ще зі слів Симоненко випливало, що ГПУ намагався захопити Гелетей з групою людей, одягнених у цивільне. А події навколо Генпрокуратури, в інтерпретації Симоненка, пішли за тим же сценарієм, що й події навколо КС: депутати допомогли пройти на своє робоче місце відставленому президентом Святославові Піскуну. Щоправда, сам Генпрокурор з численними приставками екс, вже без особливих емоцій звично залишив будинок на Різницькій. Сказав, що повернеться. Чомусь повірилося.

Незабаром біля Генпрокуратури з`явився ще один ньюсмейкер – перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. Його супроводжував в.о. голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Проте бійці "Беркута", які оточили будинок на Різницькій, спочатку відмовилися пропустити їх через центральний вхід. Тоді Турчинов попрямував до в`їзду на територію Генпрокуратури, але його разом з Наливайченком знову не бажали пускати. В.о. голови СБУ поводився скромно, а герой Майдану почав грюкати в ворота. Аналогічно він вчинив у 2002-му, коли затримали його помічника з кількастами тисяч доларів: Турчинов гамселив по мікроавтобусу податківців. Але тоді не та була ситуація. А нині ворота перед Турчиновим і Налівайченком прочинилися, і вони змогли потрапити всередину. Водночас прості регіонали мляво скандували: «Прокурор з народом!»

Антон Зікора