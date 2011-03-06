Мер Львова за минулий рік заробив 141 тисячу гривень
15:14, 06 березня 2011Політика
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Декларація чиновника
Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ задекларував свої доходи за 2010 рік.
Загальна сума доходів мера становить 141 тис. грн. (заробітна плата), повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.
Як зазначається у повідомленні, загальні доходи інших членів родини міського голови торік склали 355 тис грн.
У приватній власності родини мера знаходиться квартира загальною площею 158,4 кв. м. Також міський голова задекларував легковий автомобіль марки VW Sharan.
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