Мер Львова за минулий рік заробив 141 тисячу гривень

15:14, 06 березня 2011
Політика
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Декларація чиновника

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ задекларував свої доходи за 2010 рік.

Загальна сума доходів мера становить 141 тис. грн. (заробітна плата), повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, загальні доходи інших членів родини міського голови торік склали 355 тис грн.

У приватній власності родини мера знаходиться квартира загальною площею 158,4 кв. м. Також міський голова задекларував легковий автомобіль марки VW Sharan.

 

 

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