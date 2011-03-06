Мер Львова за минулий рік заробив 141 тисячу гривень

Декларація чиновника

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ задекларував свої доходи за 2010 рік. Загальна сума доходів мера становить 141 тис. грн. (заробітна плата), повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради. Як зазначається у повідомленні, загальні доходи інших членів родини міського голови торік склали 355 тис грн. У приватній власності родини мера знаходиться квартира загальною площею 158,4 кв. м. Також міський голова задекларував легковий автомобіль марки VW Sharan.

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