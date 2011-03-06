Тимошенко попросила вибачення у українців

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко у Прощену неділю попросила у всіх вибачення.

«В цей Богом благословенний день, прошу у всіх прощення. Хай любов’ю будуть зігріті душі, які вміють прощати», — написала вона на своїй сторінці на Twitter, повідомляє Дзеркало тижня.

Нагадаємо, що сьогодні у православних і греко-католиків заведено просити один у одного вибачення.