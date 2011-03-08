Кужель: Україна не доживе до нової перемоги Януковича

Заступник голови партії "Сильна Україна" Олександра Кужель вважає, що лідер партії і віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко має шанси стати наступним президентом України.

"У Тігіпка є серйозні шанси стати президентом України - на наступних виборах", - сказала вона в інтерв`ю Українській правді.

"Мені здається, Україна не доживе до нової перемоги Януковича. Вибори можуть бути й не в 2015 році, якщо він зараз не змінить ситуацію", - сказала вона, відповідаючи на запитання про перспективи нинішнього президента.

"У мене була надія, що Янукович, щоб змінити своє минуле, створить своє майбутнє. Я з ним працювала, він дуже жорсткий. Якщо він сказав, там усі бояться. Тому я не можу зрозуміти, що зараз відбувається в Україні", - додала Кужель.

"Янукович же справді хоче реформ! І Тігіпко мені говорив: "Сашо, якщо я тільки відчую, що це гра, що не будуть проводити реформи, а тільки заговорять - я піду. Але до останнього моменту, як він буде підтримувати реформи - я буду робити. Щоб було хоча б на чому колію прокладати", - переповіла вона.

"А говорити: "Почекайте п`ять років, я прийду до влади..." - так уже нічого не залишиться, ні каналізації, ні пенсіонерів", - додала Кужель.