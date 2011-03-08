УНП пропонує зробити 9 березня державним святом

Харківська обласна організація Української народної партії виступає з ініціативою зробити 9 березня – день народження Тараса Шевченка - державним святом і зробити його вихідним.

Як передає кореспондент УНІАН, про таку ініціативу повідомив в ефірі телепрограми «Майдан Свободи» голова Харківської обласної організації УНП Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ.

«Ще у 2006 році Міністерством юстиції України був розроблений проект Закону «Про державні свята в Україні», і в ньому 9 березня пропонувалося зробити Шевченківським днем. Але цей проект так і не був ухвалений, - сказав В.ТРЕТЕЦЬКИЙ. - Тому я хотів би, щоб парламентарії знову повернулися до цієї ідеї і реалізували її бодай до 200-річниці від дня народження Кобзаря».

Від імені своєї організації В.ТРЕТЕЦЬКИЙ запросив харків’ян 9 березня о 14.00 прийти до пам’ятника Кобзарю і принести із собою збірку його творів, щоб «продемонструвати невмирущість і актуальність творчості Тараса Шевченка, зокрема, на Сході України».