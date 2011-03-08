Кужель: Колесніков перехрестився і більше не хоче реформ

Заступник голови партії "Сильна Україна" Олександра Кужель покладає відповідальність за "податковий майдан" на віце-прем`єра Бориса Колеснікова.

"Завдяки йому все це й вийшло... Податковий майдан. Це була їхня редакція Податкового кодексу - Бродського й Колеснікова", - сказала вона в інтерв`ю Українській правді.

"Мені розповідали один випадок, коли до Тігіпка прийшли люди із групи Клюєва й стали висувати претензії: "Ти знаєш, що твоя Кужель домовилася зі страйкарями, щоб писали на плакатах не "Геть Тігіпко!", а "Геть Колеснікова й Бродського!". А Тігіпко відповідає: "Гадки не маю". Адже він справді не знав", - пригадала Кужель.

Вона додала: "Після всіх цих подій ми зустрілися з Колесніковим, і він мені каже: "Я про тебе раніше думав краще". Я кажу: "Я це якось переживу".

За словами Кужель, "після Податкового кодексу Колесніков перехрестився й більше не хоче (реформ)".

"Тігіпко погодив із президентом, що він проводить реформи. Президент йому дав на це добро. І Сергієві ніхто нічого не нав`язує. Але він не кинув жодну з тих реформ, які почав, а тільки поглибив", - сказала вона.

"Крім нього, ніхто не займався митною реформою. Навпаки, митниця продовжує заважати. Реформу в будівництві Тігіпко як вів, так і веде", - додала Кужель.

"Або чому він проводить робочі групи з доопрацювання Податкового кодексу? Зараз починає пенсійну реформу, якій альтернативи немає. Ми йдемо в прірву. Якщо зараз не зробити змін, то ваше покоління не отримає пенсію, але все життя платитиме внески", - підкреслила вона.