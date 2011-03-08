Президент Віктор ЯНУКОВИЧ привітав українок з 8 березня.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

“Дорогі наші матері, кохані, сестри! Дорогі жінки України! Бажаю вам сонячної весни, бажаю вам ясного неба. Добра, щастя, любові і лагідних успішних днів. Нехай вам все вдається. Нехай посмішка ваша радує ваших близьких, друзів, колег. Щоб були здорові ваші діти, а дім – благополучним. Щоб рідна Україна була – для вас. А ви – для України”, – йдеться у привітанні В.ЯНУКОВИЧА.