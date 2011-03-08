Тимошенко розповіла про «найзаповітнішу мрію»

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО привітала жінок зі святом 8 березня.

Привітання розміщене на офіційному сайті політика.

“Це день, коли навколо сяє сонце і пахнуть квіти! Навіть якщо ще не зійшов сніг, повітря вже наповнене ароматами весни. Це – свято кохання, надії та краси!

Дуже хочу, щоб усі чоловіки виправдали надії, які жінки на них покладають.

Хочу, щоб хоча б на один день вони стали лицарями, здатними на справжні вчинки заради жінки!

Життя зараз не найкраще, і я з сумом це констатую. Знаю, що багато проблем лягає на тендітні жіночі плечі. Тому кожна посмішка, кожен добрий погляд, кожне ласкаве слово, сказане від серця в цей чудовий день, мають дуже велике значення”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера партії «Батьківщина», вона мріє, щоб українські жінки “щоденно, щохвилинно відчували себе найкрасивішими, найкращими в світі, бо це справжнісінька правда!”

“Моя найзаповітніша мрія, щоб 8 березня у кожної української жінки було щодня!

Хочу, щоб квіти та теплі посмішки жінкам дарували не лише на свята, і вірю, що так колись станеться!”, - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО у своєму привітанні.

Вона побажала українкам, щоб збувалися всі їхні мрії.