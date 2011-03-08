В Україні шукають землю Каддафі

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин перевіряє інформацію про надання уряду Лівії в оренду земель сільськогосподарського призначення в Україні.

Про це Радіо “Свобода” заявив голова парламентського комітету з питань аграрної політики, депутат від Партії регіонів Григорій КАЛЕТНІК.

«Я можу підтвердити, що така інформація дійсно циркулює по всіх структурах і по людях. Називають різні цифри – взамін на видобуток нафти. Я дав офіційний запит у Держреєстр, щоб мені дали офіційну відповідь на цю інформацію, яким чином воно зареєстровано, якщо таке дійсно відбулося. Якщо відповіді не дадуть у місячний термін – це буде порушення, тоді вже будемо домагатися по-іншому, через Генеральну прокуратуру», – сказав Г.КАЛЕТНІК.

У свою чергу, колишній віце-прем’єр-міністр з питань агропромислового комплексу, голова парламентської фракції «БЮТ-«Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО запевнив, що не має інформації про успішне завершення переговорів з лідером Лівії Муамаром КАДДАФІ щодо оренди сільгоспугідь.

«Нічого абсолютно мені на цю тему навіть невідомо. Навіть не чув нічого подібного. Знаю, що переговори велися багато років, щоб на якихось умовах, чи спільного виробництва, чи за інших якихось можливостей, вирощувати сільськогосподарські культури, але далі від розмов я не бачив ніяких документів, щоб це засвідчили. Думаю, що якби це було, то було б відомо. Це обов’язково було б пов’язано з укладанням договорів оренди. Суборенда у нас заборонена», – сказав І.КИРИЛЕНКО.

Водночас перший заступник голови Всеукраїнської спілки сільгосппідприємств Василь ЯРОШОВЕЦЬ сумнівається, що попередній уряд таємно чи незаконно міг здати Лівії землю в оренду.

«Навіть не думаю, що це є. Мова йшла десь про 100 тисяч гектарів. Щоб таку площу взяти одним шматком - абсолютно виключено, бо землі розподілені між суб’єктами господарювання. Не бачу можливості зробити таке швидко, потрібно багато часу. Міг би бути інший варіант: щоб якась структура переуступила свої корпоративні права, але я такого не бачу, ці холдинги у нас усі на виду. Не думаю, що це можливо», – зазначив В.ЯРОШОВЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, Лівія неодноразово висловлювала зацікавленість у вирощуванні в Україні сільськогосподарської продукції, насамперед пшениці, та інвестуванні в аграрне виробництво значних коштів. Зокрема, Лівія у рамках досягнутих угод зверталася до керівництва України з проханням надати в оренду сільськогосподарські землі – близько 100 тис. га – під вирощування пшениці для потреб Лівії і країн Африканського континенту. Проект гальмувався 5 років. Наприкінці травня 2009 року в ході візиту на той час прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Лівії сторони підтвердили наміри щодо реалізації цього проекту.

За даними Департаменту інформації й масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, під час офіційного візиту до Лівії 23-24 листопада 2010 року в інтерв`ю лівійській газеті «Маль ва Аамаль» («Фінанси і бізнес») прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна розглядає Лівію як стратегічного партнера і свого роду «провідника» на Африканському континенті.

Серед іншого, М.АЗАРОВ підкреслив, що уряд продовжує роботу над проектом з виділення Лівії 100 тис. га землі в оренду для вирощування зернових і експорту продукції до Лівії.