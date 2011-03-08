WikiLeaks: Путін не дуже високої думки про Януковича

Прем`єр Росії Володимир Путін не дуже високої думки про президента України Віктора Януковича.

Про це йдеться, з посиланням на міністра закордонних справ Костянтина Грищенка, в одній з шести депеш Держдепартаменту США, опублікованих на сайті WikiLeaks 7 березня.

У депеші, наголошується, що Грищенко, будучи послом України в Росії, в січні 2009 року сказав послу США Вільяму Тейлору, що "газовий конфлікт погіршив і без того слабкі двосторонні відносини" між сусідніми державами.

Він зізнався, що переживав "складний час" в Москві.

"Ніхто" в російському уряді "не хоче чути українську позицію з ключових питань", - сказано в депеші.

Грищенко також зазначив, що Кремль зацікавлений в "регенті" - "людині в Києві, яка була б максимально послужливою".

За його словами, Путін "ненавидів" тодішнього президента Віктора Ющенка, а не особливо поважав Януковича, і "розглядав Тимошенко, якщо не як того, кому можна довіряти, то, принаймні, як того, з ким можна мати справу".

Українська правда