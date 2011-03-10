Свободівцю, який розмалював Дзержинського, дали два роки умовно

Суд засудив члена Всеукраїнського об`єднання «Свобода» Юрія ГУДИМЕНКА до двох років позбавлення волі умовно.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив сьогодні Жовтневий районний суд Запоріжжя, розглянувши матеріали кримінальної справи, порушеної за фактом пошкодження (розмалювання фарбою) пам`ятника Дзержинському в центрі Запоріжжя в травні 2010 року.

Як повідомив УНІАН адвокат Ю.ГУДИМЕНКА Василь СУГІРАК, «сьогодні суд розглянув матеріали кримінальної справи і засудив мого підзахисного до двох років позбавлення волі умовно, після чого Ю.ГУДИМЕНКА, який протягом кількох місяців перебував у слідчому ізоляторі, було звільнено з-під варти безпосередньо у залі суду».

Адвокат також відзначив, що оскільки його основним завданням було «витягнути хлопця з-за ґрат», що ним і було зроблено, то на даний момент питання про оскарження вироку не порушується.