Льовочкін розказав, що робить російський політтехнолог на Банковій
15:26, 17 березня 2011Політика
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Шувалов, каже, позитивна людина
Позаштатний радник глави Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА Ігор ШУВАЛОВ займається питаннями співпраці з іноземними засобами масової інформації.
Як повідомив журналістам С.ЛЬОВОЧКІН, «нічого поганого» у цьому він не бачить.
“Уся міфологізація цієї персони, - зазначив він, - була спрямована на дискредитацію влади і людини. Він прогресивна, позитивна людина, і володіє сучасними технологіями», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.
Він також підтвердив, що І.ШУВАЛОВ є громадянином Росії. За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, він виконує консультаційну роль і виконавчих функцій немає.
С.ЛЬОВОЧКІН зауважив, що не знає, де І.ШУВАЛОВ працює в штаті. «В якомусь консультаційно-аналітичному центрі», - зазначив він.
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