Льовочкін розказав, що робить російський політтехнолог на Банковій

Позаштатний радник глави Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА Ігор ШУВАЛОВ займається питаннями співпраці з іноземними засобами масової інформації.

Як повідомив журналістам С.ЛЬОВОЧКІН, «нічого поганого» у цьому він не бачить.

“Уся міфологізація цієї персони, - зазначив він, - була спрямована на дискредитацію влади і людини. Він прогресивна, позитивна людина, і володіє сучасними технологіями», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Він також підтвердив, що І.ШУВАЛОВ є громадянином Росії. За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, він виконує консультаційну роль і виконавчих функцій немає.

С.ЛЬОВОЧКІН зауважив, що не знає, де І.ШУВАЛОВ працює в штаті. «В якомусь консультаційно-аналітичному центрі», - зазначив він.