Герман стривожило, що люди Тимошенко «стежать за журналістами»

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН висловлює стривоженість, що в Україні деякі політики дають вказівки стежити за журналістами.

Про це Г.ГЕРМАН сказала в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, коментуючи репліку лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО у п’ятницю під час ефіру програми «Велика політика», де вона висловила обізнаність у тому, що телеведучий Євген КИСЕЛЬОВ напередодні відвідував офіс іншого учасника політичного ток-шоу Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ.

«Мене у цій ситуації стривожило ось що: в Україні, як виявляється, стежать за журналістами. Адже, що Ю.ТИМОШЕНКО заявила у прямому ефірі, що вона знає, куди ходив КИСЕЛЬОВ, де він був у цей день, на цю годину, означає, що за КИСЕЛЬОВИМ стежать. А якщо в країні стежать за журналістом політики, звідки би вони не були – від влади чи з опозиції – це викликає однакову величезну тривогу», - наголосила Г.ГЕРМАН.

Тому, за її словами, «це є свідченням, що політики, які на словах захищають демократію, про суть демократії не мають жодного поняття». «Це викликає величезні питання, коли ми говоримо про демократію – ту саму демократію, яку на словах Ю.ТИМОШЕНКО так захищає», - зауважила заступник глави АП, додавши, що «виникає великий сумнів, чи розуміє Ю.ТИМОШЕНКО, що таке демократія, якщо дозволяє собі стежити за журналістом».

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю під час прямого ефіру програми «Велика політика з Євгеном КИСЕЛЬОВИМ» на телеканалі «Інтер» Ю.ТИМОШЕНКО запитала у ведучого, що він напередодні програми робив в офісі І.БОГОСЛОВСЬКОЇ.

Замість Є.КИСЕЛЬОВА відповіла І.БОГОСЛОВСЬКА: «Ви зараз будете шоковані. Ми обговорювали документальний фільм про Булгакова, бо сьогодні проголосована постанова про святкування 120-річчя Булгакова, а Євген займається проектом документального фільму на каналі».