Керівнику ВО «Тризуб» дали 4 місяці арешту

Рогатинський районний суд в Івано-Франківській області 18 березня оголосив вирок голові центрального проводу ВО "Тризуб" ім. Степана Бандери Андрієві СТЕМПІЦЬКОМУ і присудив йому чотири місяці арешту.

Про це сьогодні УНІАН повідомив один із учасників судового процесу. За словами співрозмовника агентства, А.СТЕМПІЦЬКОГО звинуватили у незаконному придбанні, зберіганні і носінні вогнепальної зброї, якого було затримано 8 січня цього року на в`їзді у м. Рогатин. Тоді міліція у салоні його автомобіля виявила перероблений пістолет "Зоракі".

На суді підсудний доводив, що придбав зброю для самозахисту, оскільки його сім’ї неодноразово погрожували. Проте, він думав, що це був пістолет з газовими патронами. Він також щиросердно розкаявся.

Адвокати протягом 15 днів можуть оскаржити в Апеляційному суді рішення Рогатинського райсуду.

Як повідомляв УНІАН Рогатинський районний суд у березні за подібною кримінальною справою виніс вирок ще одному «тризубівцю» Степанові БИЧЕКУ і засудив його на два роки ув’язнення. Свою вину в інкримінованому йому злочині (ст.263 ч.1 КК України - носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) С.БИЧЕК теж на суді визнав і в скоєному розкаявся.

Адвокати засудженого, який переніс інфаркт і хворіє на цукровий діабет, готують апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, що в січні було затримано 15 членів "Тризуба" за підозрою в організації вибуху погруддя Сталіна в Запоріжжі.