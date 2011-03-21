Азаров не збрається залишатися прем'єром?

Заступник Голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що уряд активно втрачає статус серйозного політичного гравця.

Про це він заявив в інтерв`ю 5-му каналу в неділю.

"Парламент навіть цього скликання ще може хоч частково бути гравцем, особливо в тій ситуації, коли уряд втрачає статус серйозного політичного гравця", - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, ситуація свідчить, що вже швидких голосувань в парламенті щодо непопулярних реформ не буде. Він зауважив, що підтвердженням цьому є події навколо пенсійної реформи.

М.ТОМЕНКО прогнозує, що вже найближчим часом ми станемо свідками або максимального нівелювання ролі уряду та підвищення статусу парламенту, або появи нового уряду, який спробує поборотися за свої повноваження. Віце спікер зауважив, що складається враження, що керівник уряду Микола АЗАРОВ відмовився від боротьби за свій статус і більше "радіє, що до тамплієрів долучився, чи якісь нагороди отримав".

Відповідаючи на запитання, чи прогнозує він швидку відставку уряду, М.ТОМЕНКО сказав: "Важко казати в часі: швидко чи не швидко. Але те, що прем’єр самостійно фактично відмовляється від повноважень і свого статусу в країні, говорить про те, що він не збирається довго керувати урядом".