Литвин сподівається, що депутати підтримають сенсорну кнопку
Формальну проблему усунено
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що парламент підтримає його законопроект щодо голосування депутатів персонально за допомогою сенсорної кнопки.
Про це він сказав в інтерв’ю 5-му каналу.
Він зазначив: «Я сподіваюсь, бо відступати далі нікуди».
В.ЛИТВИН нагадав, що в п’ятницю, 18 березня, зареєстрував проект закону щодо внесення змін до Регламенту ВР, де передбачається голосування персонально, за допомогою сенсорної кнопки.
Він висловив сподівання, що «тепер ані Регламентний комітет (йдеться про Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР - УНАН) , ані депутати не будуть посилатись на те, що таке рішення треба ухвалювати змінами до Регламенту».
За його словами, тепер «по суті справи комітет керує ВР, а голова ВР, виходить, тільки має право вести парламентське засідання».
При цьому В.ЛИТВИН додав, що запропонований ним проект закону має зняти всі питання щодо юридичного вирішення цієї проблеми.