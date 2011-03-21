Фракція Партії регіонів зросте мінімум до 200 депутатів?

Заступник Голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує, що фракція Партії регіонів зросте мінімум до 200 народних депутатів за рахунок перебіжчиків.

Про це він заявив в інтерв`ю 5-му каналу в неділю.

За словами М.ТОМЕНКА, підтвердженням цьому є так звана компанія рекрутування позафракційних депутатів до складу фракції Партії регіонів.

"Є розуміння в керівників Партії регіонів, що і фракція ЛИТВИНА, і комуністи думають вже про міні-власну гру. Тому, аби не ризикувати для ухвалення непопулярних рішень, мати 226 залізних голосів", - додав він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що раніше Партія регіонів розробляла концепцію існування у ВР "залізної" більшості в складі Партії регіонів та двох своїх сателітів, створених на базі перебіжчиків з БЮТ та НУ-НС.

"Тепер цю концепцію відхилено, хоча одна депутатська група вже створена. Але тепер потихеньку будуть переводити депутатів до фракції Партії регіонів. Так я думаю, мінімум до 200 буде наповнюватися фракція", - наголосив віце-спікер.