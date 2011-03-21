«Молоду команду» Черновецького очікують нові арешти?

Служба безпеки України підготувала й передала в прокуратуру столиці матеріали за фактом привласнення структурами, близькими до зятя мера Києва Вячеслава СУПРУНЕНКА, об`єктів комунальної власності.

Про це пише газета «Сегодня» (№62 від 21 березня) з посиланням на джерела в СБУ.

«Процес буде гучним», - сказало джерело. Також не виключено, що нове загострення «кримінальної» активності навколо сім`ї Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО пов`язане з ситуацією в Київраді, де останнім часом наростає глуха опозиція новому керівництву КМДА, яка групується навколо вірних В.СУПРУНЕНКУ депутатів, а також інших незадоволених, зазначає газета.

Раніше тижневик «Дзеркало тижня» опублікував схеми розбазарювання землі та власності міста оточенням мера. І це, як запевнили джерела «Сегодня», - підготовка грунту до нових затримань.

Дочка Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Христина в інтерв`ю «Сегодня» говорила про те, що її чоловік Вячеслав - «мозок сім`ї». «Опозиційні депутати додавали, мовляв, мимо нього не проходить жодне земельне або майнове рішення Київради. А земельних схем, як вже довела прокуратура, була маса. В першу чергу, виділення земельних ділянок на підставних осіб. У результаті так «пішли» тисячі гектарів землі. Ще одна схема - винесення проекту рішення з голосу, коли депутати навіть не здогадувалися, за що голосують. Роздача 10 соток, які належні всім киянам, але на ділі їх отримували ті самі підставні люди. Що стосується комунальних підприємств, то, як заявляв голова КМДА Олександр ПОПОВ, робилася додаткова емісія, акції розмивалися і купувалися потрібними людьми. За приблизними оцінками правоохоронних органів збитки, завдані місту з 2006 року, становлять декілька мільярдів гривень», пише видання.

За даними «Сегодня», «однією з ключових фігур у всіх цих справах є голова земельної комісії Олексій ЄВЛАХ, який сидить у німецькій в`язниці. Говорять, саме він може дати основні свідчення проти команди мера».

Водночас, як сказав «Сегодня» один із великих київських чиновників, «СУПРУНЕНКО і його команда всю свою власність оформили дуже грамотно. Зараз, звичайно, можна через суди все у нього відібрати. Але прийде час, зміниться влада, й він, через ті ж суди, все поверне».

Як зазначає газета, «не виключено, що саме тому влада зараз може піти силовим шляхом - спробувати заарештувати за якимось звинуваченням В.СУПРУНЕНКА і тримати його в СІЗО до тих пір, поки той не поверне все добровільно. При цьому В.СУПРУНЕНКО давно перебуває за кордоном».