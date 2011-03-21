У Харкові через невиплату зарплати перекрили вулицю

Сьогодні зранку у Харкові працівники державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» перекрили вулицю поблизу прохідної на знак протесту проти невиплати зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, внаслідок акції за участю кількох сотень людей, яка розпочалася з 7-ї години ранку, по вулиці Жовтневої революції заблоковано рух транспорту, зокрема, трамваїв.

Працівники заводу скаржаться на відсутність роботи і вимагають виплати зарплат.

Коментуючи акцію, заступник голови ЦК Профспілки працівників космічного та загального машинобудування України Зоя ЗАТЕНАЦЬКА сказала в інтерв’ю УНІАН, що борги із зарплати на цьому заводі становлять понад 12 млн. грн.

«Ситуація на заводі дуже погана й напружена, бо немає ні роботи, ні зарплати. Ми багато разів зверталися куди тільки можна. Усі щось обіцяють, але таке враження, що це державне підприємство нікому не потрібне», - сказала З.ЗАТЕНАЦЬКА.

За її словами, люди налаштовані рішуче, й «утримувати їх від радикальних виступів ледве вдається».

Як повідомляв УНІАН, минулого року працівники заводу ім. Шевченка уже вдавалися до акцій протесту проти невиплати зарплат, включаючи перекриття вулиць.