Попов заспокоює нерви праскою

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ проживає в квартирі площею 110 кв. м, яку одержав на посаді міністра ЖКГ.

Про це сам О.ПОПОВ розповів газеті «Сегодня» (№62 від 21 березня).

Квартира знаходиться на останньому поверсі будинку на Дніпровській набережній з видом на річку. Квартира голови КМДА - приблизно 110 кв. метрів і складається з чотирьох кімнат - вітальня-студіо, кімната дочки, кабінет і спальня. Практично всі меблі, за словами О.ПОПОВА, виготовлена в Донецькій і Полтавській областях. За його словами, меблі виглядають як італійські, а коштують дешевше (приміром, диван - близько 15 тисяч гривень, а подібний імпортний - 25 тисяч). На підлозі у вітальні і кухні кахель під мармур, у решті квартири - ламінат. У вітальні напівкруглий диван з гобеленовою оббивкою, біля вікна великий стіл, за яким збирається вся сім`я - дочка, син з дружиною і внучкою. Син О.ПОПОВА Дмитро проживає в Комсомольську Полтавської області.

Як сказав голова КМДА, що цю квартиру одержав, коли став міністром ЖКГ (середня вартість такого житла - близько 150 тисяч доларів). «До цього жив у відомчому готелі, дружина - в Комсомольську. А свою першу квартиру я одержав у 33 роки. Шість років пропрацював у Полтаві, в органах. Кар`єра складалася вдало. Але запропонували роботу в Комсомольську в будтресті і пообіцяли квартиру. А потім мене запросив керівник тресту і каже: «Ми вирішили тебе висунути кандидатом у мери Комсомольська. Йди, або квартири не одержиш». От і довелося», - сказав О.ПОПОВ.

Як пише «Сегодня», в домашньому кабінеті голови КМДА дуже багато ікон - усі вони даровані друзями, а одна - патріархом КИРИЛОМ. «Коли у мене важкі дні, я звертаюся до великої ікони Богородиці, і вона мені допомагає», - зазначив він.

О.ПОПОВ запевнив, що домашньої робітниці в його сім`ї немає, а за порядком стежить дружина. «У нас, якщо не помитий посуд, це вже НП. Вона і мене привчила за собою мити навіть чашку. А свої костюми прасую тільки сам - так заспокоюю нерви після важкого дня», - зазначив О.ПОПОВ. Костюми голова КМДА, за його словами, купує в ТРЦ «Піраміда» неподалік від будинку і в їжі невередливий. «Люблю, коли Іра готує окрошку, борщ з квасолею, а ще запікає коропа у фользі», - додав О.ПОПОВ.