Суворова нагородили Золотою медаллю Кафки

Європейська Унія Мистецтв та товариство “Коло Франца Кафки” (Прага) нагородили всесвітньо відомого історика та письменника Віктора СУВОРОВА Золотою медаллю Франца Кафки. Про це УНІАН повідомив сам письменник.

Кандидатуру письменника запропонували празькому товариству Британське відділення Міжнародної Асоціації письменників та публіцистів.

В.СУВОРОВА нагороджено за його унікальний доробок в галузі літератури.

Письменник В.СУВОРОВ, який до того ж є автором УНІАН, сказав, що дуже хотів би побувати в Україні, провідати могили рідних, зустрітися з друзями, і, можливо, провести тут публічну лекцію або творчий вечір. Він вірить, що це обов’язково відбудеться.

Довідка УНІАН. Володимир РІЗУН (літературний псевдонім Віктор СУВОРОВ) - колишній радянський розвідник-втікач із СРСР, капітан Головного розвідувального управління генерального штабу Збройних сил Радянського Союзу; історик, дослідник та письменник в жанрі історико-документального та художньо-історичного роману.

Згідно з автобіографією, народився 20 квітня 1947 року на Далекому Сході в сім`ї кадрового військового, яка з часом переїхала в Черкаси. Наполовину українець, наполовину росіянин.

Зараз мешкає у Великій Британії. Читає лекції у військових академіях Західної Європи.

Автор численних популярних книг з історії Другої Світової Війни та діяльності спецслужб СРСР, аналіз та опис подій в яких значно відрізняються від трактування історії, що викладалась за часів СРСР, трактуванню історії у пострадянських країнах та і за їх межами.

Він вперше докладно виклав етапи підготовки СРСР до захоплення Європи, від Іспанської кампанії, до приведення Сталіним до влади в Німеччині Адольфа Гітлера та створення умов, за яких, у разі вторгнення Радянського Союзу до Європи, жодна країна Європи та світу не заперечувала б такої окупації. У своїх книгах В.СУВОРОВ зосереджує увагу на неприпустимості викривлення історії заради пропаганди.

В.СУВОРОВА, за його твердженнями, у колишньому СРСР було засуджено до страти.

Золотою медаллю Франца Кафки щороку в Празі нагороджуються громадські та творчі діячі, які внесли помітний внесок у розвиток культури та мистецтв.