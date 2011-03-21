Нардеп ініціює всеукраїнський референдум щодо продажу землі

«Тільки народ України має право вирішувати, чи варто продавати українську землю», – заявив народний депутат України, президент партії «Правда» Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ, коментуючи свій законопроект № 8252 про необхідність винесення на всеукраїнській референдум питання щодо можливості продажу сільськогосподарської землі в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії.

«Відповідно до Конституції, українська земля є власністю українського народу. Тому саме український народ, а не 450 депутатів, має вирішити, чи варто продавати землю. Отже, це питання необхідно винести на всеукраїнський референдум, який має відбутися вже цієї осені», – сказав президент партії «Правда».

«Результат такого референдуму повинен стати законом як для Верховної Ради, так і для уряду. Якщо народ вирішить не продавати землю, парламент буде зобов’язаний подовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Якщо ж народ України дозволить вільний обіг землі, то Верховна Рада повинна розробити і ухвалити якісний та ефективний закон про ринок землі, який би максимально захистив інтереси селян», – висловив своє переконання Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Внесений Д.ВЕТВИЦЬКИМ проект Закону України № 8252 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання про запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення виключно всеукраїнським референдумом» зареєстровано у Верховній Раді України 17 березня 2011 року.

Законопроектом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України та Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми».

Питання про запровадження ринкового обороту земель сільськогосподарського призначення пропонується віднести до переліку питань, які вирішуються виключно всеукраїнським референдумом. У зв’язку із цим купівлю-продаж земельних ділянок, які належать до земель сільськогосподарського призначення, або відчуження таких земельних ділянок у інший спосіб і зміну їх цільового призначення пропонується заборонити до моменту вирішення відповідного питання Українським народом безпосередньо на національному референдумі.

Також пропонується законодавчо закріпити основні засади, на яких має ґрунтуватись законодавство про ринок землі у разі, якщо рішенням всеукраїнського референдуму буде запроваджено ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення.