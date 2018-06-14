Віхи тижня. Регіонали злякалися кнопки, Тимошенко зібралася до Європи

Забезпечення передбаченого Конституцією особистого голосування парламентаріїв Верховна Рада примудрилася перетворити на фарс. Юлія Тимошенко транзитом через студію «Великої політики» на «Інтері» збирається до Брюсселя. «Наша Україна» затіяла нову партійну чвару.

Литвин: «А где мне взять такую кнопку?..»

Здатність народних депутатів організовувати театр абсурду на рівному місці вражає. Здавалося б, немає нічого простішого, ніж прийняти рішення, що робить неможливим голосування в сесійній залі «за себе і за того хлопця». Але солідні панове з Партії регіонів починають придумувати відмовки і лякати один одного і співгромадян сценаріями паралічу законотворчості. До того ж, як просвітили Володимира Литвина юристи з апарату Верховної Ради, після скасування політичної реформи він не має права одноосібно вводити в експлуатацію систему «Рада-3», яка має ту саму сенсорну кнопку на кожному робочому місці законодавця. Проект постанови про запуск нової системи, внесений спікером, «більшовики» спробували відсунути на невизначений час. Але невгамовний Литвин, який тонко відчуває невидимий, але очевидний зв`язок між авторитетом парламенту і власним рейтингом, не опускає руки і зареєстрував проект змін до регламенту Верховної Ради. Ще один в`язень парламентської президії, Микола Томенко, вважає, що на початку квітня рішення про сенсорну кнопку таки приймуть. Втім, це не означає, що в сесійній залі будуть з`являтися Рінат Ахметов та інші законодавці з мільярдними статками.

ПР міцнішає за рахунок перебіжчиків «заради майбутнього»

Щоб компенсувати дефіцит голосів, фракція «регіоналів» проводить поступове підтягування у свої ряди колишніх членів БЮТ-«Батьківщини» - минулого тижня «перефарбувалися» п`ятеро парламентаріїв. За прогнозами вже згаданого Томенка, парламентське представництво Партії регіонів зросте до двох сотень «багнетів». Після чого, заручившись наявністю більшості з урахуванням підконтрольної Банковій депутатської групи «Реформи заради майбутнього» та депутатів-одинаків, які претендують на мажоритарні округи, провладна більшість приступить до розгляду пенсійної та земельної реформи. Комуністам і представникам Народної партії залишиться тільки змиритися - важко уявити, що вони зчепляться з «регіоналами» в рукопашній у боротьбі за українську землю.

Пенсійна реформа: Янукович піариться, Тігіпко страждає

На показній турботі про інтереси пенсіонерів пропіарився Віктор Янукович, який повернув властиву Леоніду Кучмі практику виклику на килим профільних міністрів і прем`єра. Щоправда, лідери парламентських фракцій і спікер із першим заступником після прочуханки на Банковій так і не змогли забезпечити прийняття антикорупційного закону в цілому - ряд його положень було винесено на третє читання. Після аудієнції у глави держави віце-прем`єр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко виглядав розгубленим: його начебто удостоїли найвищої похвали за хорошу роботу з підготовки пенсійної реформи, але при цьому запустили на чергове коло громадських слухань у регіонах, присвячених цій темі. Тому лідер «Сильної України» сьогодні більше нагадує фрукт, з якого вичавлюють усі соки, ніж самостійного політика.

Азаров налякав Росію

Здивував минулого тижня Микола Азаров. Після заяви Володимира Путіна, який у поганий манері агітує Україну за входження до Митного союзу і проти створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, його український колега несподівано огризнувся. Під час зустрічі з представниками британського бізнесу Азаров заявив, що Росія виставляє Україні непідйомну ціну на газ, запевнивши, що у випадку відмови Москви вирішувати це питання полюбовно, Київ докладе всіх зусиль для диверсифікації поставок палива.

Богословська думає, що вона рівня Тимошенко

Створена парламентом тимчасова слідча комісія спробує розслідувати обставини укладання угод про постачання газу терміном на 10 років. Очолила ТСК Інна Богословська, яка марно намагається конкурувати з Юлією Тимошенко на рівних.

Але окриленій дозволом Генеральної прокуратури відвідати заходи Європейської народної партії в Брюсселі Тимошенко сьогодні не до цього. Вона опинилася в ефірі «Великої політики», де Юлії Володимирівні не дали промовляти фірмові монологи, а емоційно сильну сцену публічного покаяння і прощення зіпсувала своїми коментарями вже згадана Богословська. Натомість екс-прем`єр запевнила, що ніколи не брала і не давала хабарів, що ставить лідера «Батьківщини» осібно не тільки від українських політиків, а й мільйонів вітчизняних підприємців. Правда, запевнення Юлії Тимошенко в тому, що опозиція має чіткий план протидії влади сильно відгонять блефом, природним для такого досвідченого політичного гравця.

Ющенко прокинувся і образився на Наливайченка

Нелюба Юлії Володимирівні «Наша Україна» примудрилася зірвати проведення власного з`їзду. Лідер партії Віктор Ющенко виявився політичним ревнивцем, якому не припала до душі перспектива розширення повноважень глави «нашоукраїнського» політради Валентина Наливайченка. Парадокс полягає в тому, що півроку тому екс-президент сам запросив колишнього главу СБУ навести лад у «помаранчевих» лавах. При цьому власноруч займатися питаннями партійного будівництва Віктор Андрійович не поспішає, поступово перетворюючись на політичного одинака.

Євген Магда