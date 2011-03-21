Алессандро Сафіна. Перший великий концерт у Києві

Світова зірка опери Алессандро Сафіна вперше дасть великий концерт у Національному палаці мистецтв «Україна» 27 березня. Початок – о 19.00.

Творчість Сафіна - яскрава мозаїка видатних музичних хітів світу.

У програмі концерту співак об’єднає класику та поп-музику, віртуозно виконає витончені неаполітанські пісні.

Завдяки поєднанню класичного жанру з популярним сучасним Алессандро вдалося створити власний стиль, який він сам назвав «оперний рок».

Дивовижний голос Алессандро Сафіна зачарував королеву Великої Британії Єлизавету Другу. Його феєричний виступ на церемонії визнання Семи нових чудес світу разом з Чаком Канн і Дженніфер Лопес запам’ятався телеглядачам всього світу. Алессандро Сафіна подарував світу надзвичайні дуети із Сарою Брайтман, Елтоном Джоном і Еваном Макгрегором, Барбарою Ендрикс, Суми Йо.

Участь Сафіна у телевізійному шоу «Х-фактор» допомогла 19-річному Олексію Кузнєцову з Донецька отримати титул «Кращий вокаліст країни».

Серед найвідоміших музичних композицій не тільки «Луна», але й яскрава музика до кінофільмів.

У Києві це буде перший великий концерт світової зірки.

Замовлення квитків за телефоном: 247-23-03.