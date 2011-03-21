Наливайченко: влада знайшла мільярди для себе, а для вчителів грошей немає

Політична партія «Наша Україна» підтримує акції протесту освітян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це заявив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Постійне недофінансування владою освітньої галузі та заниження оплати праці педагогічних працівників ведуть до руйнування системи освіти в Україні», - наголосив він.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, «Наша Україна» підтримує акції протесту освітян, які виступають проти порушення трудових прав у сфері оплати праці та обмеження законодавчо встановлених гарантій для працівників галузі.

«Влада, яка виділяє мільярди гривень на своє утримання, а на фінансування навчальних закладів та установ освіти знайти кошти не здатна, – має піти у відставку», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він зауважив, що уряд Миколи АЗАРОВА проігнорував домовленості з представниками освітніх профспілок щодо упорядкування оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки та поширення 20-відсоткових надбавок за престижність праці на всі категорії педагогічних працівників.

Голова політради «Нашої України» звернув увагу, що з 1 січня 2011 року величина посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки незаконно встановлена нижче мінімальної заробітної плати – на рівні 613 грн. Через це працівники освіти втрачають значну частку своїх доходів, а їх зарплати не задовольняють навіть нагальних життєвих потреб.

«Недостатній обсяг фінансування освітньої галузі та незадовільний рівень оплати праці вчителів – результат несправедливого та неефективного розподілу бюджетних ресурсів», - переконаний «нашоукраїнець».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО нагадав, що в держбюджеті на 2011 рік видатки на утримання органів центральної влади були збільшені в середньому на 40%, в той же час видатки на освітню галузь - тільки на 2,9%. Для того, щоб поширити виплату 20% надбавки до зарплатні на всі категорії педагогічних працівників, необхідно близько 2 млрд. грн. Натомість на діяльність тільки 450 депутатів ВР виділено близько 1 млрд. грн.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що нещодавно Президент заявив, що за результатами першого кварталу очікується перевиконання бюджету за доходами, і «Наша Україна» вимагає спрямувати ці кошти на підвищення рівня фінансування навчальних закладів та зарплатні педагогічних працівників.

«Ми ініціюватимемо внесення змін до чинного держбюджету з метою збільшення фінансування освітньої галузі за рахунок скорочення фінансування органів центральної влади», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.