Харківський завод припинив страйк: чекають Добкіна

Працівники Державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» припинили акцію протесту з вимогою виплати зарплати, яку вони розпочали сьогодні перекриттям вулиці поблизу прохідної заводу.

Страйкарі очікують на зустріч із головою Харківської облдержадміністрації Михайлом ДОБКІНИМ.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН завідуюча відділом соціально-економічного захисту трудящих Об’єднання профспілок Харківської області Галина ГЛІЧЕНКО, посилаючись на інформацію, яка їй надійшла з профкому заводу.

За її словами, керівництво області та профспілковий комітет заводу ім. Шевченка проводять дії, спрямовані на вирішення проблеми.

Питання невиплати зарплати було розглянуто сьогодні на спільному засіданні колегії Харківської облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області.

За словами голови профкому заводу ім. Шевченка Віктора ВІННІКОВА, сьогодні на підприємстві розпочався стихійний страйк, його працівники вимагають виплати зарплати.

«Нас уже три роки лихоманить, з 2008 року накопичувалися борги, змінилося 5 директорів, близько 30 мільйонів заборгованості, і ми останній раз повноцінну зарплату отримували у липні», - сказав В.ВІННІКОВ. Він зазначив, що спроби виправити виробничу ситуацію впродовж років не мають успіху.

Коментуючи ситуацію на заводі після виступу голови профкому, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН сказав: «Протягом практично усіх років незалежності України завод так і не зміг виховати керівника, який став хоча б на одну сходинку ближче до тих людей, які свого часу не просто керували підприємством, а були гордістю області й країни”. “Це підприємство, нічого не виробляючи, кожен місяць приносить збитки державі в розмірі 3 млн. грн. Керувати підприємством, нічого не роблячи і тільки очікуючи, що хтось дасть гроші з держбюджету, неможливо», - сказав М.ДОБКІН.

Він зазначив, що завод ім. Шевченка, на відміну від багатьох інших державних підприємств Харківщини, де також є труднощі, перебуває чи не в найгіршій ситуації, але не використовує всіх можливостей для її виправлення.

М.ДОБКІН повідомив, що сьогодні зустрінеться з колективом заводу ім. Шевченка для вирішення питання виплали зарплати працівникам підприємства.

Зокрема, за словами губернатора, сьогодні будуть негайно проведені консультації про можливі шляхи погашення боргів із зарплати і він особисто зустрінеться з трудовим колективом заводу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку у Харкові працівники заводу ім. Шевченка перекрили вулицю поблизу прохідної підприємства, вимагаючи виплати зарплати. За даними профспілок, борги із зарплати на цьому підприємстві становлять понад 12 млн. грн.