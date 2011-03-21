Із 27 березня по 3 квітня за ініціативи Міжнародного єврейського культурного центру «Гілель» і за підтримки Головного управління у справах сім`ї молоді та спорту міста Києва відбудеться Всеукраїнська соціальна акція "Тиждень Добрих Справ", приурочена до Міжнародного дня добрих справ.

Дана акція дає можливість українцям перейти від намірів до дій і почати творити добро сьогодні і зараз.

Кожен день "Тижня Добрих Справ" буде представлений певною волонтерською опцією, до якої в будь-який момент зможуть приєднатися всі бажаючі.

Свої добрі справи кожен зможе закріпити на Стрічці Добрих Справ у центрі міста, на Хрещатику.

Урочисте завершення акції за участі українських ЗМІ відбудеться у фестиваль-ресторації «Диван».

Подробиці на сайтіhttp://goodweek.at.ua/