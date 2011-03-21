Колесніков дає Добкіну 10 днів, інакше - «кадрові рішення»

В Україні до кінця року за наявності фінансування може бути відкрито 3-4 льодових арени.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ після відкриття в Дніпровському районі Києва нової льодової арени.

«Якщо буде фінансування, ще зможемо відкрити 3-4 комплекси», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ, підкресливши, що в уряду є обладнання на 8 подібних комплексів.

Говорячи про відкритий сьогодні комплекс, Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив, що нова тренувальна арена замінить стару ковзанку «Крижинка» біля НСК «Олімпійський», яку буде знесено в рамках реконструкції НСК «Олімпійський» до Євро-2012. Зокрема, відкрита сьогодні арена має трибуну, розраховану на 390 глядачів, гардероб та інші необхідні служби й технічні приміщення. Загальна площа спортивної споруди становить 3371,6 кв. м, льодове поле займає 1800 кв. м.

Крім того, Б.КОЛЕСНІКОВ відзначив необхідність відкриття до 31 березня подібної арени в Харкові. «Я говорив ДОБКІНУ до 31 березня відкрити. Якщо цього не буде, будуть, як кажуть, адміністративно-кадрові рішення», - підкреслив віце-прем`єр.