Медведєв засудив вислів Путіна

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає неприпустимим вислови про «хрестові походи» з приводу ситуації в Лівії.

Як повідомляє РІА «Новости»,про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав журналістам у Горках.

Раніше прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН засудив резолюцію Ради Безпеки ООН щодо Лівії, назвавши її «збитковою», і заявив, що вона «нагадує середньовічний заклик до хрестового походу».

«Резолюція Ради безпеки є неповноцінною і збитковою, вона дозволяє все і нагадує середньовічний заклик до хрестового походу. Фактично вона дозволяє вторгнення в суверенну країну», – сказав В.ПУТІН, спілкуючись з робітниками на Воткінському заводі.

Відразу після рішення Ради безпеки ООН щодо Лівії лідер цієї країни Муамар КАДДАФІ також назвав міжнародну військову операцію «хрестовим походом».