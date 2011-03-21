Ющенко побажав Януковичу протверезіти

Колишній глава держави Віктор Ющенко сподівається, що Віктор Янукович "протверезіє" і відмовиться від курсу на згортання демократії в Україні. Про це, як повідомляє ТСН, Ющенко розповів в інтерв’ю польському виданню Gazeta Wyborcza, коментуючи політику свого наступника.

"Багато що змінилося, часто – радикально. Якщо йдеться про внутрішні справи, то Україна відійшла від демократії і дотримання прав громадян, а також від політики консолідації народу", – заявив Ющенко.

Екс-президент зауважив, що курс зовнішньої політики значно змінився. "Стосунки з Європою є лише видимістю. Зате оновлені відносини з Росією, в тому числі у сфері безпеки, віддаляють нас від інтеграції із європейськими структурами. Цього очікували від нової команди", – зазначив він.

"Але минув лише рік президентського терміну. Зазвичай політики спочатку помиляються. Хочуть змін, наприклад, у відносинах з сусідами. Але коли їм це не вдається, вони тверезіють і повертаються до старих рішень. Маю надію, що з командою Януковича трапиться те саме", - розповів третій президент України.

Водночас, Ющенко не згодний із твердженнями українських опозиціонерів, що правління Януковича несе загрозу незалежності України. Він назвав такі заяви депресивними.

"Спостерігаємо депресією настроїв. Але мабуть вона потрібна, щоб ми зрозуміли власні помилки і динамічно пішли вперед. В минуле мабуть ми вже не відступимо, люди не дозволять. Але в розвиток у найближчі чотири роки президентства Януковича я теж не вірю", - додав він.