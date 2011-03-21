Гудима: Продаж хоч однієї акції Нафтогазу означає продаж ГТС

Член фракції «БЮТ-Батьківщина», міністр палива та енергетики опозиційного уряду Олександр ГУДИМА вважає, що продаж хоч однієї акції НАК “Нафтогаз України” означає продаж української газотранспортної системи.

Про це він заявив УНІАН, коментуючи заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про можливість продажу акцій НАК “Нафтогаз України”.

«Треба Президенту нагадати, що продаж хоч однієї акції «Нафтогазу» означає продаж української ГТС. Продаж пакета акцій, хай і невеликого, означає продаж українських підземних газових сховищ», - заявив О.ГУДИМА.

Експерт також зазначив, що заява В.ЯНУКОВИЧА викликала в нього велике здивування.

«Ви знаєте, що днями Микола АЗАРОВ сказав, що про приватизацію ГТС не йдеться. Або Президент робить це свідомо, або хтось його дуже підставив», - заявив О.ГУДИМА.

"Я хочу сказати, що Президент виглядає меншим патріотом, ніж АЗАРОВ", - додав О.ГУДИМА.

Також він зазначив, що перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ на початку своєї роботи в уряді заявляв про плани внести до Верховної Ради законопроект про зміну статусу ГТС, яким би дозволялася приватизація. Проте такий законопроект так і не підготовлено.

«Пройшов уже рік, а вони не наважуються внести до парламенту такий скандальний законопроект. Отже Президент ЯНУКОВИЧ, звичайно, здивував багатьох», - зазначив О.ГУДИМА.

Він підкреслив, що НАК «Нафтогаз України» є стовідсотковим власником ГТС, і сьогодні законодавчо категорично забороняється відчужувати, продавати, надавати в оренду як ГТС, так і підземні сховища газу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що вважає за можливе продаж частини акцій НАК «Нафтогаз України» на міжнародних біржах.