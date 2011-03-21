Польща ухвалить спеціальний закон для безпеки вболівальників Євро-2012?

У Польщі планується ухвалити найближчим часом спеціальний закон для посилення безпеки громадян та уболівальників на час проведення фінальної частини Євро-2012.

Про це кореспонденту УНІАН у Варшаві повідомила прес-секретар Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Малгожата ВОЗНЯК.

«Закон… найближчими днями буде направлений для консультацій з іншими міністерствами”, - відзначила вона.

За словами М.ВОЗНЯК, минулого тижня відбулося засідання Ради безпеки спортивних заходів, учасники якого обговорили можливості посилення безпеки на час Євро-2012.

За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, торік у країні було зафіксовано лише 150 інцидентів під час спортивних заходів. Дані поліції свідчать, що кількість хуліганських проявів у 2010 році зменшилася на 36%.