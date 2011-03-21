23 березня об 11.00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Енергетична безпека Європи».

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.

В ході круглого столу обговорюватимуться питання:

- Як ситуація в Японії може вплинути на ситуацію в Європі і в світі?

- Яка вірогідність переформатування енергетичного ринку Європи і як швидко воно може реалізуватися?

- Чи реально, щоб Європа відмовилася від атомної енергетики?

- Україна в контексті того, що відбувається: досвід Чорнобиля, відсутність гарантії безпеки атомних станцій, відсутність грошових коштів на зупинку АЕС.

- Які перспективи української енергетики?

- Сланцевый газ як можливий чинник енергетичної безпеки.

Участь в круглому столі візьмуть:

Сергій ПАРАШИН – заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони;

Олександр КЕНДЗЕРА – заступник директора Інституту геофізики імені Субботіна НАН України;

Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ – екс-уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки;

Анатолій ШВЕДОВ - голова Правління громадської організації «Фонд розвитку ядерної енергетики»;

Петро ЧЕРНОВ – директор Департаменту ядерної енергетики і атомної промисловості Міністерства палива і енергетики України;

Михайло ВОЛИНЕЦЬ – народний депутат, заступник голови Комітету ВР України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки,

Олександр ПАЛІЙ – політолог.

Акредитація ЗМІ проводиться за телефонами: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).