Круглий стіл «Енергетична безпека Європи»
23 березня об 11.00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Енергетична безпека Європи».
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.
В ході круглого столу обговорюватимуться питання:
- Як ситуація в Японії може вплинути на ситуацію в Європі і в світі?
- Яка вірогідність переформатування енергетичного ринку Європи і як швидко воно може реалізуватися?
- Чи реально, щоб Європа відмовилася від атомної енергетики?
- Україна в контексті того, що відбувається: досвід Чорнобиля, відсутність гарантії безпеки атомних станцій, відсутність грошових коштів на зупинку АЕС.
- Які перспективи української енергетики?
- Сланцевый газ як можливий чинник енергетичної безпеки.
Участь в круглому столі візьмуть:
Сергій ПАРАШИН – заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони;
Олександр КЕНДЗЕРА – заступник директора Інституту геофізики імені Субботіна НАН України;
Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ – екс-уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки;
Анатолій ШВЕДОВ - голова Правління громадської організації «Фонд розвитку ядерної енергетики»;
Петро ЧЕРНОВ – директор Департаменту ядерної енергетики і атомної промисловості Міністерства палива і енергетики України;
Михайло ВОЛИНЕЦЬ – народний депутат, заступник голови Комітету ВР України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки,
Олександр ПАЛІЙ – політолог.
Акредитація ЗМІ проводиться за телефонами: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).