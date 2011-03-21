Львівська міськрада вимагає від Табачника розповісти, що то за Щедрик

Львівська міська рада звернеться до Міністерства освіти за роз‘ясненнями про походження публікації у дитячому журналі «Щедрику-Ведрику», в якій принижуються галичани.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, про це заявив заступник міського голови Львова з гуманітарних питань Василь КОСІВ.

Як зазначається у повідомленні, «сьогодні ГО «Самопоміч» оприлюднило інформацію про те, що львівським школам від імені Міністерства освіти України рекомендують передплатити журнал «Щедрику-Ведрику», в якому принижують мешканців Галичини».

«Неприпустимо, щоб такий журнал був рекомендований Міністерством освіти для передплати в усіх школах України. Неприпустимо, щоб такий журнал читали діти, бо це знущання над дітьми, коли вони мають читати таке про Галичину. «Галичани – це другий сорт, галичани це люди, не здатні мислити, це люди, які сидять на селі, вирощують бульбу» – ось таке враження формується про Західну Україну відповідно до цього журналу. Ми будемо звертатись за роз’ясненнями до Міністерства освіти про походження цього журналу, про рубрики, які є в журналі. Таке ставлення до частини України неприпустиме, розпалювання в Україні таких настроїв - ганьба», - заявив В.КОСІВ.

Як інформує прес-служба, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ доручив Управлінню освіти Львова вивчити ситуацію з передплатою журналу «Щедрику-Ведрику».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Володимир ФІЛЕНКО вимагає від міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА публічної оцінки статті у дитячому журналі «Щедрику-Ведрику», де принижують галичан.

За його словами, «у грудневому номері журналу, який рекомендований до передплати з боку Міністерства освіти та науки, у статті невідомого автора наведено неадекватні оцінки мешканців Галичини. Зокрема, галичанам відмовляють у цілому ряді професій, серед яких PR-консультант, космонавт, психолог. На думку автора статті, не буває серед галичан і великих політиків».