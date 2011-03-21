У Житомирі вимагають не віддавати храм Московському патріархату

У Житомирі біля будівлі облдержадміністрації пройшла акція з вимогою не допустити передачі Хресто-Воздвиженського храму Українській православній церкві Московського патріархату.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході акції парафіяни і священики Української православної церкви Київського патріархату та активісти обласної організації ВО "Свобода" вимагали від влади області "повернути Українській православній церкві в Житомирі Хресто-Воздвиженську церкву та не передавати її Українській православній церкві Московського патріархату". (Днями керівництво місцевої влади, виступаючи на обласному телебаченні, заявило, що має намір передати приміщення Хресто-Воздвиженської церкви, в якому зараз розташований Музей природи, УПЦ МП - УНІАН).

Акція пройшла під гаслами "Церква наша не в Москві», «Україна не Москва!» та іншими.

Керуючий Житомирською єпархією УПЦ КП, архієпископ Житомирський і Овруцький ІЗЯСЛАВ провів під час акції молебень і передав звернення обласній владі з проханням повернути УПЦ КП зазначений храм.

"Саме наша церква після здобуття Україною незалежності проводила у Хресто-Воздвиженському храмі богослужіння, а за кілька років зареєструвалася в Україні російська церква, яка стала висловлювати претензії щодо цього храму", - сказав представникам ЗМІ отець ІЗЯСЛАВ.

За словами священика, "у 2002 році люди із Преображенського собору, що підпорядковується російській церкві, побили прихожан, які якраз молилися у Хресто-Воздвиженській церкві". "Ця кримінальна справа була відкрита, а потім терміново закрита. У міліції нам сказали більше не проводити там молебні, бо знов можуть бути бійки", - сказав владика ІЗЯСЛАВ.

Одночасно з пікетуванням відбулося засідання комісії при обласній раді, що вивчає історію будівництва і використання будівлі цього храму в Житомирі. На засіданні було прийняте рішення про те, що розташований зараз у Хресто-Воздвиженському храмі Музей природи тимчасово переїде у кінотеатр "Космос". Про передачу будівлі будь-яким релігійним конфесіям на засіданні наразі не йшлося.