Томенко розповів, про що вже домовилися коаліція з опозицією

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО не виключає, що о 16-й год. може розпочатися пленарне засідання, на яке буде винесено частину питань, ухвалення яких необхідне для проведення виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

М.ТОМЕНКО зазначив, що на нараді лідерів фракцій та членів робочої групи відбувається «важка дискусія, але продуктивна».

За його словами, якщо робота продовжуватиметься в такому темпі, то о 16.00 можливе пленарне засідання.

За даними М.ТОМЕНКА, на даний час вже узгоджено три позиції. Він зазначив, що є домовленість про те, що буде проголосовано постанову, якою підтверджується чинність 53-х законів, які були прийняті Верховною Радою з 2 квітня, а також про направлення цих законів на підпис Президенту України.

Також передбачається проголосувати за постанову «про нульовий варіант», сказав М.ТОМЕНКО. Він зазначив, що йдеться про те, що даною постановою буде відмінено 5 постанов ВР, які пов’язані з реакцією парламенту на укази Президента щодо розпуску парламенту.

М.ТОМЕНКО підкреслив, що в другому пункті даної постанови передбачено, що вона вступить в силу тільки тоді, коли буде відмінено указ Президента від 26 квітня про розпуск парламенту.

Він також сказав, що погоджено питання про те, що ВР внесе зміни до регламенту, які унеможливлять перехід народних депутатів в інші фракції.

М.ТОМЕНКО повідомив, що також передбачається внести зміни до закону про Державний реєстр виборців, яким передбачено, що частина норм даного закону вступить в дію не з 1 жовтня, а з 1 серпня 2007 року.

Він також повідомив, що сьогодні не голосуватиметься питання щодо змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», оскільки уряд попросив перенести дане питання на завтра, 30 травня.